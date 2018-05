Letzter Ansturm auf das Einkaufszentrum Welas

WELS. 200 Mitarbeiter wurden vorerst gekündigt und sollen bei den neuen Mietern der Rutter-Gruppe einen Job erhalten.

Regelrecht gestürmt worden ist das Welas in den vergangenen Tagen. Viele Regale sind mittlerweile leergeräumt. Bild: krai

Die Kunden haben im Abverkauf mit Rabatten von 40 Prozent bereits kräftig zugeschlagen. Viele Regale sind im Welser Einkaufzentrum Welas bereits völlig leergeräumt. Denn am 2. Juni schließt das von Gerhard Weiß (79) im Jahr 2006 eröffnete Welas seine Tore. Bis zum 30. Juni ist dann noch Zeit, das Gebäude besenrein zu übergeben. Dann übernimmt die Immobilien-Gruppe Rutter das Ruder und startet mit den Umbauarbeiten.

"Die Liegenschaft wird von uns mit 1. Juli übernommen. Wir modernisieren den Bestand. Unser Wunsch ist, dass wir bis zum Frühling 2019 mit unserem Projekt fertig sind", sagt Christian Harisch, Geschäftsführer der Rutter Gruppe. Wer die künftigen Mieter sein werden, darüber hält er sich aus Wettbewerbsgründen noch bedeckt. Es lägen auch noch nicht alle Genehmigungen auf dem Tisch.

Die rund 200 Beschäftigten des Einkaufszentrums wurden zur Kündigung angemeldet. Hannes Stromberger, Geschäftsführer des Welas-Park betont, dass sich nur vereinzelt Mitarbeiter bereits einen neuen Job gesucht hätten. Um die Mitarbeiter mit den künftigen neuen Shop-Mietern in Kontakt zu bringen, wurde eine Jobbörse geschaffen. Sie können ihre Wünsche in punkto Arbeitszeit und Sortimentsbranche bekanntgeben. "Wir haben aber leider derzeit noch keine Informationen, wer definitiv als Mieter kommt", sagt Stromberger.

Vor Ort ist von Angestellten zu erfahren, dass nach dem 1. Juli weiterhin der Blumenladen, die Apotheke, Klipp und Bonita geöffnet haben werden.

Die Mitarbeiter, die zumindest vorübergehend ihre Jobs verlieren, sind verständlicherweise verunsichert. "Vor ihnen liegen einige schwierige Monate, aber viele wollen weiterhin an diesem Standort arbeiten", betont Stromberger.

Welas-Gründer Gerhard Weiß hat sich zum Abschied mit einem persönlichen Interview an seine Kunden gewandt und noch einmal seinen Beweggrund für den Verkauf genannt. "Meine familiäre Situation ist so, dass ich keinen Nachfolger habe und ich mir auch meines Alters bewusst und ein Realist bin. Mit einem Schmunzeln sage ich, für mich beginnt in einigen Jahren die Ewigkeit."

Die Immobilien-Gruppe von Stefan Rutter und Christian Harisch hat bereits zahlreiche Einkaufszentren in Österreich entwickelt. Mit dem Innpark in Braunau und dem Ennspark in Enns betreibt die Gruppe bereits Fachmarktzentren in Oberösterreich.

