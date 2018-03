Legionäre erfüllen wichtige Mission bei Landesausstellung über die Römer

PRAM. Mitglieder der Legio XV Apolinaris machen die Geschichte der Römer wieder lebendig.

Der Pramer Walter Flotzinger (70) führt seit 28 Jahren die einzige Römergruppe Oberösterreichs als Centurio an. Bild: Maringer

Mehr als 25 Kilo wiegt die Rüstung mit Schienenpanzer und Kettenhemd, die der Pramer Walter Flotzinger trägt, wenn er als römischer Legionär ausrückt. Der Centurio ist Anführer der einzigen Römergruppe Oberösterreichs, die die Geschichte der Römer und der einst in Carnuntum stationierten 15. Legion Apollinaris wieder zum Leben erweckt.

Die 20 Mann starke Truppe wird bei der diesjährigen Landesausstellung "Die Rückkehr der Legion. Römisches Erbe in Oberösterreich" mit Schauplätzen in Enns, Schlögen und Oberranna mehrfach im Einsatz sein. "Wir freuen uns natürlich sehr über die Landesausstellung zu diesem Thema. Im April starten wir wieder mit unserem Training. Erster Höhepunkt ist dann der Auftritt bei der Eröffnung der Landesausstellung am 27. April in Enns", sagt Flotzinger. Am 5. Mai ist die Römergruppe in Schlögen dabei, am 18. und 19. Mai beim Römerfest in Wels, dem einstigen Ovilava, und im August beim großen Römerfest in Enns (Lauriacum).

Wissenschaftlich fundiert

Wichtig ist den Mitgliedern der Legio XV, ein möglichst authentisches und wissenschaftlich fundiertes Bild einer römischen Legion darzustellen. Sie zeigen Schaukämpfe, ein Exerzierprogramm mit Angriffs-, Marsch- und Verteidigungsformationen, demonstrieren, wie ein Katapult eingesetzt wurde, erklären das römische Vermessungswesen und geben Einblick in das römische Lagerleben. Die Ausrüstung hat die Legionärsgruppe aus Pram, die auch Mitglieder aus München, Wien und Tirol sowie Reiter in ihren Reihen hat, größtenteils selbst hergestellt. Der Bau einer kompletten römischen Legionärsrüstung nimmt mehr als 1000 Arbeitsstunden in Anspruch, auch die Schwerter wurden eigenhändig geschmiedet.

Die Römer wieder mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken, ist seit fast drei Jahrzehnten das Ziel der Legio XV, denn die Geschichte des Römischen Reiches ist über viele Jahrhunderte auch unsere Geschichte.

Der geschichtsinteressierte Waffen- und Rüstungsbauer Walter Flotzinger war Gründungsmitglied. "Mittlerweile gibt es uns seit 28 Jahren. Nachwuchsprobleme haben wir zum Glück nicht, wir haben auch viele interessierte Junge in unseren Reihen", betont der 70-Jährige.

