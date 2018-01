La dolce vita im Eferdinger Gauklerland mit Don Camillo und Franziskus

EFERDING. Narren laufen bei Gauklerfest und Faschingsumzug zur Hochform auf

Die Eferdinger Kinder- und Prinzengarde ist beim Gauklerfest ebenso dabei wie beim Faschingsumzug am 13. Februar. Bild: Andreas Maringer

In der fünften Jahreszeit ist der Faschingskalender der Eferdinger Gaukler voll. Sie stecken gerade mitten in den Vorbereitungen für ihr 27. Gauklerfest, das am 2. und 3. Februar unter dem Motto „La dolce vita“ im Bräuhaus über die Bühne gehen wird. Großes Finale ist am Faschingsdienstag, 13. Februar, wenn ab 14 Uhr ein großer Narrenumzug durch die Stadt zieht.

Das Gauklerfest startet schwungvoll mit der Staatsgarde, deren Eröffnung Michael Lef choreographiert. Über weite Strecken des Programms zieht sich das italienische Lebensgefühl, bei manchen Eferdinger Hoppalas spielt aber das Dolce vita nur ganz am Rande eine Rolle. „Kardinal Franziskus wird vier Geschichten vorbringen, die bekannten Eferdingerinnen und Eferdingern passiert sind. Er wird auch noch bei einer weiteren Nummer als sein Mitbruder Don Camillo auftreten“, verrät Gauklerpräsident Wolfgang Boldog. Über den Inhalt und den dramatischen Schlusspunkt schweigt er sich allerdings aus.

Schon traditionell werden die Kindergarde und Prinzengarde die Proklamation des Prinzenpaares, ihrer Lieblichkeit Prinzessin Susanne II., der kecken Amazone mit Hobel und Span, und Prinz Willi I., dem steirischen Elvis mit Skizze und Plan, umrahmen.

Blick übers Gauklerland hinaus

Die Gaukler-Puppen reden über Dinge, die sie nicht kapieren wollen. Der „Wilde Mann“ von Eferding wagt sich über die Grenzen des Gauklerlandes hinaus und beleuchtet pointiert nationale und internationale Themen. Er ist das Eferdinger Wahrzeichen und Namensgeber des Gauklerrufes, „Wü Mau“.

Auch die Kicker des FC Nibelungen und der Musikverein Eferding stellen sich dem kritischen Eferdinger Publikum mit selbst erarbeiteten und choreografierten Nummern.

Für ein weiteres musikalisches und komödiantisches Highlight garantiert Josef Krenmair, der Intendant des ersten und einzigen mit eigenen Händen erbauten Theaters in Kalköfen. Durch das Programm führt, in der von Hofbühnenbauer Siegfried Eder gestalteten Kulisse, wie schon in den vergangenen 15 Jahren Moderator Helmut Boldog.

Aufgeführt wird das Programm am Freitag, 2. Februar, mit einem „Nachsitzen“ und shaken mit Musik aus der Konserve; am Samstag, 3. Februar, geht das Gauklerfest mit Ball und Live-Musik mit den Back Gammons über die Bühne. Beginn ist jeweils um 20.18 Uhr (Kartenvorverkauf bei der Volksbank Eferding).

Umzug am Faschingsdienstag

Gemeinsam mit dem Tourismusverband Eferding bereiten die Eferdinger Gaukler auch den Faschingsumzug am Faschingsdienstag vor. „Vor zwei Jahren war er CO2-neutral, heuer sind auch Wägen erlaubt“, sagt Boldog. Gruppen können sich noch unter gaukler-fasching@gmx.at anmelden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema