Kultur zur Sommerszeit: 13. Saison beim WAKS

WELS. 22 Spieltage zwischen 29. Juni und 26. August.

Intendant Peter Kowatsch (mit Bernadette Schartner) blickt der bereits 13. Saison des Welser Arkadenhof-Kultursommers entgegen. Bild: W+K

In knapp einem Monat ist es wieder soweit: Im Hof des Hauses Freiung 35 startet der Arkadenhof-Kultursommer. Intendant Peter Kowatsch präsentiert an 22 Abenden von Ende Juni bis Ende August Kultur in breiter Vielfalt. Bespielt wird neben dem Arkadenhof in der Freiung auch der stimmungsvolle Pavillon beim Palais Tilly (Herrengasse 8, Bezirkshauptmannschaft Wels-Land).

Musik, Kabarett, Literatur – das alles steht auf dem Spielplan der 13. WAKS-Auflage. Unter anderem sind das "Trio Latino", die "Medley Folk Band", die "New Ohr Linz Dixiband" zu hören. Gäste bei Lesungen sind Kurt Palm und die Krimiautoren Lore Macho und Christian Hartl. Die Lachmuskeln der Besucher massieren mit Garantie Florian Freistetter, der Gewinner des Salzburger Stiers 2018, und die Kabarettisten Wolf Gruber und Niko Formanek.

Karten: Wels-Info (Stadtplatz 44), Sparkasse OÖ; Detailinfos auf www.waks.at.

