Kopftuchverbot: Kroiß sieht keine Dringlichkeit mehr

WELS. Integrationsreferent will Bund entscheiden lassen. VP-Chef Csar drängt auf rasche Lösung.

Frauen mit Kopftuch im öffentlichen Raum sind nicht das Thema. Diskutiert wird über ein Verbot am Arbeitsplatz. Bild: (Colourbox)

Zu Jahresbeginn stellte der freiheitliche Integrationsreferent Gerhard Kroiß ein Kopftuchverbot für Welser Stadtbedienstete in den Raum. "Das Kopftuch ist ein Symbol für fehlende Modernität", begründete der Vizebürgermeister und FPÖ-Parteiobmann damals gegenüber der Welser Zeitung.

Jetzt ist davon keine Rede mehr. Kroiß setzt auf Zeit und spekuliert mit einer einheitlichen Linie seitens des Bundes: "Es wurde kürzlich ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes veröffentlicht, dass ein Kopftuchverbot am Arbeitsplatz grundsätzlich nichts Rechtswidriges sei. Der Verfassungsdienst des Landes empfiehlt zu diesem Thema eine einheitliche Linie. Ein Vorpreschen hätte daher zum jetzigen Zeitpunkt wenig Sinn", betont Kroiß.

Zu Jahresbeginn zählte man am Magistrat nur eine Kopftuchträgerin. Die Muslimin arbeitet bis heute im Reinigungsdienst. Erstaunlich war die Reaktion der Frau. Als sie von der Debatte hörte und feststellen musste, dass sie unter hunderten weiblichen Mitarbeitern die einzige Kopftuchträgerin ist, nahm sie in der Arbeit die Verhüllung ab. "Sie hat diese Entscheidung aus freien Stücken getroffen", stellt Kroiß in Abrede, dass gegen die Frau ein sozialer Druck aufgebaut wurde.

Eine einheitliche Linie in der Kopftuch-Frage wünscht sich auch VP-Obmann Peter Csar. "Die Stadt kann in dieser Frage ihre Kompetenz auch jetzt schon wahrnehmen", fordert der Bündnispartner eine klare Festlegung hin zu einem Kopftuchverbot. "Die FPÖ hat auch gefordert, dass nur an Deutschsprechende Wohnungen vergeben werden. In dieser Frage hat man nicht gewartet. Warum tut man es jetzt?", wundert sich Csar.

Ein Vorpreschen des blauen Integrationsreferenten gab es auch zu einem anderen Integrationsthema. Als Kroiß städtische Sozialleistungen mit den Deutschkenntnissen der Antragsteller verknüpfen wollte, war der Aufschrei ähnlich groß wie beim Kopftuch. Beide Forderungen wurden nicht umgesetzt. Kritiker werfen ihm deshalb vor, nur Stimmung zu machen, ohne Lösungen zu präsentieren.

Die SPÖ und die Grünen sind wie bisher gegen ein Kopftuchverbot. Der neue Parteivorsitzende Klaus Hoflehner (SP) sagt: "Ich persönlich bin gegen ein Kopftuchverbot. Im Falle einer Abstimmung kann jeder entscheiden, was er für richtig hält. Ich würde allerdings Überzeugungsarbeit leisten." Die Verbotsdebatte sei ohnedies nur ein Orchideenthema, weil es damit keine Probleme gibt. (fam)

1 Kommentar (2510) · 13.04.2017 07:57 Uhr von felixh· 13.04.2017 07:57 Uhr Komisch, anber wahr!

In der Türkei hat der Staatsgründer Atatürk das Tragen von Kopftüchern bei Ämtern und Behörden verboten!!!!

In Österreich glaube viele Männer an Machtverlust und verlangen das Kopftuch. (Islam. Community) Antwort schreiben

