Kinder wollen wissen, wie Dinge funktionieren

EFERDING. Volksschüler und Kindergartenkinder können noch bis 13. Juni in Eferding Technik spielerisch begreifen

Kinder der VS Eferding-Süd waren gestern die ersten, die an den Stationen werkten und beispielsweise Computer zerlegten. Bild: krai

Diese und nächste Wochen stehen für viele Kinder im Bezirk Eferding ganz im Zeichen des Experimentierens. Kindergartenkinder und Volksschüler dürfen noch bis Mittwoch, 13. Juni, im ehemaligen Schlecker-Gebäude in der Schmiedstraße in Eferding ihrem Forscherdrang freien Lauf lassen.

Das Programm "Kinder erleben Technik" (KET) soll bei den Mädchen und Buben Interesse an der Technik spielerisch wecken. Dass das hervorragend gelingt, davon könnten sich die OÖN gestern überzeugen.

Mit Begeisterung waren die Mädchen und Buben der Volksschule Eferding-Süd am Werk. Sie zerlegten Computer, experimentierten mit 3D-Druck mit Knetmasse, drechselten Kerzen und brachten mit einer Kurbel die Waschmaschine im Puppenhaus in Gang. "Die Kinder sind begeistert, ihr Forscherdrang wird geweckt und noch keiner hat gesagt, ihm wäre langweilig", sagt VS-Lehrerin Helene Straßmayr.

Die KET-Woche wird vom Land OÖ, der Wirtschaftskammer, der OTELO eGen und der Volksbank Eferding veranstaltet und ist ein Beitrag, um das Interesse an den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) möglichst frühzeitig zu wecken.

"Denn langfristig kann die Sicherung des Fachkräftenachwuchses nur gelingen, wenn Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung von Naturwissenschaft und Technik begeistert werden", sagt WK-Obmann Michael Pecherstorfer. Bürgermeister Severin Mair (VP) betont, dass es in Eferding großes Interesse von Kindern und Eltern an der Neuen Technischen Mittelschule Nord gibt, wo ab Herbst Bedarf an einer zusätzlichen Klasse besteht.

Otelo-Projektleiter Martin Hollinetz kündigt für 2019 ein weiteres KET-Programm an, das sich stärker der Digitalisierung widmen wird, etwa wie die Technik hinter einem Tablet funktioniert, das bereits Dreijährige nutzen.

Alle Termine der KET-Woche waren binnen sechs Minuten ausgebucht, so schnell wie bisher noch nie. Aber am Mittwoch, 13. Juni, gibt es für Kinder und Eltern noch die Gelegenheit, die Mitmach-Ausstellung von 14 bis 16 Uhr zu besuchen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema