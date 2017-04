Justiz-Ärger mit untergetauchtem Kriminellen

WELS/SALZBURG. Prozess nach wüster Attacke auf einen Welser platzte, weil Angeklagter wie vom Erdboden verschwunden ist.

Heinz Schludermann erlitt Prellungen, als ihn ein Dieb zu Boden stieß, den er in Salzburg verfolgte. Bild: fam

Weiterhin kein Urteil gibt es im Fall eines Welsers, der 2016 in der Stadt Salzburg von einem Trickdieb bestohlen wurde. Die Welser Zeitung berichtete. Der pensionierte Markt- und Meinungsforscher Heinz Schludermann (77) verfolgte den Kleinkriminellen und konnten ihn mit Hilfe junger Passanten festhalten. Bei einem Handgemenge wurde Schludermann vom Täter zu Boden gestoßen und leicht verletzt. Bei seiner Festnahme gab sich der heute 62-Jährige als Autohändler mit rumänischen Wurzeln und Welser Wohnsitz aus.

Aufwand war umsonst

Als sich der Mann mehrere Monate später am Bezirksgericht Salzburg verantworten sollte, blieb er dem Prozess fern: "Richter, Schreibkraft, Staatsanwalt, Zeugen und der Dolmetscher waren gekommen. Nur der Angeklagte nicht", wundert sich Schludermann. Der Aufwand war umsonst. Der Mann war an seiner bisherigen Adresse nicht mehr gemeldet. Die polizeiliche Ladung ging als unzustellbar an das Gericht zurück. Der Rumäne wurde daraufhin zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Kürzlich fragte Schludermann wieder bei Gericht an, ob und wann er mit einem neuerlichen Prozess und dem Abschluss des Verfahrens rechnen dürfe. "Der Beschuldigte ist offensichtlich im In- oder Ausland untergetaucht", bekam das Tatopfer zur Antwort.

Der Fall ist durchaus exemplarisch. "So etwas geschieht öfter. Unerledigte Verfahren werden abgebrochen, damit nicht die Verjährungsfristen ablaufen", sagt Gerlinde Hellebrand, Mediensprecherin am Welser Landesgericht. Die Schwere des Delikts entscheidet darüber, ob jemand zur Festnahme oder nur zur Ermittlung seines aktuellen Wohnorts ausgeschrieben wird. "Kommt später doch noch ein Prozess zustande, ist die Beweissituation nicht mehr so günstig. Das Erinnerungsvermögen der Zeugen lässt oft nach."

Kriminelle mit Auslandsbezug würden viel häufiger untertauchen als Einheimische. Über den späteren Aufenthalt untergetauchter Beschuldigter entscheidet nicht selten "Inspektor Zufall": "Bei Polizeikontrollen schauen die Beamten nach, ob jemand auf der Fahndungsliste steht. Bei einem Treffer macht die Polizei Meldung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Bleibt eine Festnahme aus, gibt die Exekutive der Anklagebehörde die neue Meldeadresse weiter", schildert Hellebrand.

Repräsentative Zahlen zu geplatzten Prozessen gebe es nicht, bedauert die Mediensprecherin. Unerledigte Verfahren belasten zu- allererst die Opfer, aber auch die Staatskasse. Schludermann fühlt sich seit dem Zwischenfall im September 2016 nicht mehr sicher: "Ich achte jetzt viel stärker auf meine Geldtasche. Wenn ich am späten Abend vom Bahnhof zu meinem Zweitwohnsitz in Salzburg gehe, habe ich ein ungutes Gefühl."

