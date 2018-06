Junge Basketballer greifen nach ihrem ersten Meistertitel

WELS. U14 der Walter Baskets Wels spielt Final 4 zu Hause.

Finale! Die jungen Welser Basketballer sind gut vorbereitet. Bild: Martin Hintenaus

Der Heimvorteil. Auf ihn baut und hofft Dietmar Söllner am Wochenende. Der erfahrene Basketball-Trainer der U14-Mannschaft des FCN Walter Baskets Wels traut seiner Mannschaft dabei einiges zu, obwohl sie das erste Mal um eine österreichische Meisterschaft spielen wird. In der 300 Zuschauer fassenden FCN Arena in Wels sollte es beim Final 4 Samstag und Sonntag jedenfalls nicht an entsprechender Unterstützung mangeln.

Vor eigenem Publikum spielen zu können, sollte die Mannschaft noch zusätzlich beflügeln, glaubt Söllner. Das Team, das vor zwei Jahren inoffizieller U12-Meister geworden ist (eine offizielle Meisterschaft gibt es in dieser Altersgruppe im Basketball noch nicht), geht als "leichter Außenseiter" in sein erstes Spiel gegen WAT 3 Capricorns. Anpfiff ist am Samstag um 16 Uhr.

Sollte es zum erhofften Aufstieg ins Finale kommen, dann würde dort mit großer Wahrscheinlichkeit das Nachwuchsteam des Basket Dukes Klosterneuburg warten, die gegen die Basket Flames Wien zu favorisieren sind. "In diesem Fall des Finales wären wir dann klarer Außenseiter", so Söllner.

Seit acht Jahren wird bei den Walter Baskets Wels auf die Nachwuchsarbeit gesetzt. Der Klub, der derzeit "nur" eine Mannschaft in der Landesliga besitzt, hofft, dass es in ein paar Jahren gelingen wird, eine Mannschaft in der Bundesliga zu haben. 250 Nachwuchsspieler werden von 22 Trainern in Wels betreut und der Einzug ins Final 4 der U14-Mannschaft ist für Söllner ein erstes Ernten der Früchte der Nachwuchsarbeit.

