Jugendliche schlüpften vier Tage lang in die Rolle von EU-Parlamentariern

WELS. Das WRG/ORG der Franziskanerinnen war Gastgeber des "Model European Parliament".

Die Teilnehmer beim Europäischen Jugendparlament diskutierten in Englisch. Bild: WRG/ORG

Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich und Deutschland waren von 25. bis 28. Jänner in Wels zu Gast. Die 70 Jungparlamentarier nahmen an der nationalen Sitzung des Model European Parliament (MEP) teil und diskutierten in Englisch über Themen wie Energie und Umwelt, Verkehr, Bildung, Jugendbeschäftigung, Digitalisierung, Migration und Integration. Gastgeber war das WRG/ORG der Franziskanerinnen in Wels unter der Leitung von Walter Peterleithner. Untergebracht waren die Jugendlichen bei Gastfamilien.

Die Idee, die hinter MEP steckt, ist es, Schülerinnen und Schülern aus ganz Österreich die Möglichkeit zu geben, Lösungsansätze zu europäischen Themen zu erarbeiten, die sie dann im Plenum vorstellen. Dort werden sie diskutiert, Änderungsanträge angenommen oder abgelehnt und Resolutionen verabschiedet.

Auftaktveranstaltung war am Freitag im Welser Rathaus mit WRG/ORG-Direktor Georg König und Karin Schachner, Direktorin des Wallerergymnasiums, sowie FP-Vizebürgermeister Gerhard Kroiss. Das erste Impulsreferat hielt Paul Rübig, Abgeordneter zum EU-Parlament. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Schülern und Lehrkräften des WRG/ORG. Anschließend fand dort das erste Treffen der verschiedenen Komitees statt. Am Samstag wurde im Welios über die digitale Zukunft diskutiert.

Diskussion im Landhaus

Die Plenarsitzung am Sonntag im Linzer Landhaus bildete den krönenden Abschluss. In vier Komitees wurde über aktuelle europäische wie auch österreichische Themen wie Bildung, Jugendarbeitsbeschaffung, Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Herausforderungen durch die Digitalisierung und Internet- und Mediensicherheit diskutiert, Abänderungsanträge wurden formuliert, Resolutionen verfasst und verabschiedet.

Landtagspräsident Viktor Sigl freute sich über das politische Engagement der Jugendlichen. „Vor allem weil es jene Altersgruppe ist, die jetzt aktiv in den demokratischen Prozess der Mitbestimmung sowohl in Europa als auch in Österreich eintreten soll, und es um ihre Zukunft geht.“

Die nationale Sitzung des EU-Jugendparlaments setzte die Schülerinnen und Schüler gleichzeitig dem Wettbewerb aus, sich für die österreichische Vertretung bei den bevorstehenden EU 28+ MEP- Sitzungen in Tallinn und Madrid/Toledo, den Euroregionalen MEP-Sitzungen in Ilawa/Polen, Athen und Ljutomer/Slowenien zu qualifizieren.

