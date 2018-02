Ist Homepage von Wels lückenhaft?

WELS. Die in der Vorwoche präsentierte Integrationsstudie veranlasste einige interessierte Welser nach weiteren Daten zu forschen. Sie besuchten die Homepage der Stadt und kritisieren nun deren Informationswert.

Dem ehemaligen Grün-Gemeinderat Peter Gengler (später Piraten, jetzt Neos) fehlen Angaben zur Herkunft der in Wels lebenden Ausländer: "Die hat es vor Rabls Amtszeit gegeben." Integrationsreferent Gerhard Kroiß (FPÖ) sagt: "Das ist falsch, es gab nie eine Aufschlüsselung, im statistischen Jahrbuch stand und steht nur die Gesamtzahl der in Wels lebenden Ausländer."

Kein Hinweis auf Moslems

Außerdem würden Kontaktdaten zu moslemischen Glaubensgemeinschaften in Wels fehlen, während anderen Konfessionen sehr wohl auf der Homepage zu finden seien. Dazu sagt der Vizebürgermeister: "Das liegt daran, dass sämtliche in Wels tätigen moslemischen Glaubengemeinschaften ihren Sitz in Linz haben. Wir haben nur jene Kirchen angeführt, die in Wels beheimatet sind." (müf)

