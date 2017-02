In Wels soll heuer die Österreich-Rundfahrt enden

WELS. Felbermayr sponsert Profi-Team weitere zwei Jahre – die blauen Rad-Trikots der Welser werden weltweit verkauft.

Ex-Trek-Fahrer Riccardo Zoidl will heuer wieder für Wels vorne mitfahren. Bild: Watson

Das Felbermayr-Profirad-Team hat heuer ein Luxus-Problem: Mit Riccardo Zoidl, der nach drei Jahren beim Trek-Team nach Wels zurückgekehrt ist, dem kroatischen Nationalfahrer Matija Kvasina, dem Steirer Stephan Rabitsch und Markus Eibegger aus Vorchdorf stehen vier erfahrene Sportler im Rampenlicht. "Wir werden von Rennen zu Rennen entscheiden, wer die Rolle des Kapitäns übernimmt", sagte Andreas Grossek, der sportliche Leiter bei der Teampräsentation im Welios.

Auch der Nachwuchs in den Reihen der Welser kann sich sehen lassen: Der Thalheimer Daniel Lehner trägt nach einem "Lehrjahr" beim Team Vorarlberg wieder das blaue Felbermayr-Trikot. Mit dem Steirer Lukas Schlemmer, Marcel Neuhauser aus Salzburg und dem Bayern Stefan Magertseder hat auch die U23-Equipe Klasse. "Für sie ist heuer der U23-Giro d´Italia vom 8. bis 15. Juni ein Höhepunkt: In Italien Rennen zu fahren, ist wie in einer anderen Welt", sagt Grossek: "Dort säumen auch wochentags Tausende Fans die Straßen."

Eine solche Atmosphäre wollen Welser Radsport-Fans den Athleten der Österreich-Rundfahrt bieten. Derzeit sieht alles danach aus, dass die Rundfahrt am Samstag, 8. Juli in Wels zu Ende geht. "Das Finale auf dem Ring – in Wels, nicht in Wien. Und wenn dann unser Team um den Sieg mitfährt – das wäre ein Traum", sagt Profiteam-Geschäftsführer Daniel Repitz.

Transporteur Horst Felbermayr wird weitere zwei Jahre die Welser Profis sponsern. "Auch immer mehr Hobby-Radler sind mit unserer blauen Dress unterwegs", freut sich Repitz. Das Trikot werde über den Löffler-Shop mit großem Erfolg verkauft – weltweit. (müf)

Rennrad-Tourismus

Wels ist auch für Hobby-Rennradfahrer eine Hochburg. Das will die Stadt nun touristisch nützen – unter dem Motto: „Fahren Sie dort, wo Österreichs beste Profis trainieren“. Ein Netzwerk mit Landesradsportverband, dem Felbermayr-Profiteam, Hobby-Clubs und den Tourismusverbänden von Wels und Oberösterreich schmiedet derzeit ein Projekt, das Wels zum touristischen „Rennrad-Kompetenz-Zentrum“ Oberösterreichs machen soll. Auf einer App sollen ausgewählte GPS-geführte Routen angeboten werden – kombiniert mit speziellen Hotel-Arrangements für die Hobby-Sportler.

