Im Welios wird Leonardo da Vinci der Hof gemacht

WELS. Sonderausstellung zeigt ab 6. Mai den Erfindergeist des Renaissance-Künstlers

Selbstbildnis von Leonardo Bild: Alamy

Die Vorbereitungen sind schon voll angelaufen. Die elfte Sonderausstellung des Welios ist ab 6. Mai dem großen Renaissance-Künstler Leonardo da Vinci gewidmet. Das Universalgenie aus der Toskana schuf nicht nur "La Gioconda", das Lächeln der Mona Lisa, sondern war seiner Zeit auch als Erfinder viele Jahrhunderte voraus. Sei es im Flugwesen, oder auch in der Konstruktion von Brücken und Maschinenelementen.

Das Welser Mitmach-Museum für Naturwissenschaft und Technik zeigt anhand von 20 Exponaten Leonardos Genialität. Wie ein Einzelner vor rund 500 Jahren so viele eindrucksvolle Ideen skizzieren konnte und diese auch durch Modelle zu entwickeln versuchte, begeistert bis heute die Menschen. Für das Welios ist die Leonardo-Darstellung eine gute Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen: "Wir freuen uns sehr, seinen Spirit in unserem Haus präsentieren zu können. Sowohl für Schüler als auch für unsere Freizeitgäste leiten wir mit Leonardo die graue Theorie in die Praxis über", betont Geschäftsführer Michael Holl. Die Ausstellung dauert bis Ende Oktober dieses Jahres. Sie ist ein Projekt des Fachbereichs "Ingenieurwissenschaften und Mathematik" an der Fachhochschule Bielefeld (Deutschland).

Eine Besonderheit ist die Verknüpfung von Kunst und Technik. Zu Leonardos Zeiten war diese Verbindung keineswegs außergewöhnlich. Sie kommt in der Berufsbezeichnung des "Künstler-Ingenieurs" zum Ausdruck. Auch die Auseinandersetzungen mit dem technischen Entwicklungsstand der Renaissance und dem Bezug zur heutigen Technik spiegeln sich in den Ausstellungsobjekten wider.

Mehr unter www.welios.at

