Im Aufstiegskampf der OÖ-Liga will der FC Wels noch ein Wörtchen mitreden

WELS. Silvia Huber ist neue Präsidentin, Sponsor Alfred Huemer leitet Wirtschaftskonsortium.

Als Obmann und sportlicher Leiter ist Juan Bohensky Spielführer hinter den Vereinskulissen. Sein sportliches Minimalziel ist ein Platz unter den ersten drei. Bild: Lui

Der FC Wels startet mit drei Neuzugängen in die Frühjahrssaison der OÖ-Liga. In der Winterpause wurden Danilo Duvnjak (WSC Hertha), Juro Petrusic (ASV St. Marienkirchen) und Miralem Residovic (ASK St. Valentin) verpflichtet. Sein erstes Spiel trägt der Verein am 9. März in der Huber-Arena gegen Union Edelweiß Linz aus. Huber Reklametechnik ist seit dem Vorjahr Hauptsponsor. Mit SPÖ-Vizebürgermeisterin Silvia Huber fand der FC Wels eine neue Präsidentin.

Hinter den Kulissen wurden neue Strukturen eingeführt. Alfred Huemer leitet das neue Konsortium, das sich um Sponsoren kümmern soll. Der Geschäftsführer von Hauptsponsor Huber erwartet sich vom Wirtschaftsaufschwung frisches Geld für den Verein. Denn ohne liquide Mittel sei der Kampf um den Aufstieg nicht zu gewinnen.

Obmann Juan Bohensky rechnet sich für das Frühjahr einen Platz unter den ersten drei aus. In der Tabelle überwinterte der FC Wels hinter Tabellenführer Oedt, Wallern und dem Stadtrivalen WSC Hertha auf Platz vier. "Alle reden schon davon, dass Oedt den Meistertitel holt. Ich bin mir da nicht so sicher. Chancen auf den Titel haben die ersten vier Teams in der Tabelle. Da gehören wir dazu", gibt sich Bohensky selbstbewusst.

Trainer Davorin Kablar ließ die Mannschaft in der Winterpause bisher sieben Testspiele bestreiten. Zuletzt besiegte der FC Wels im slowenischen Trainingslager Catez Bad Wimsbach mit 4:0. Am Samstag spielen die Welser auf eigener Anlage ihr letztes Testspiel gegen Union Katsdorf.

Mit Jürgen Fenzl und Gerald Menges konnte ein Duo gewonnen werden, das künftig den Nachwuchs betreut. Die Zusammenarbeit mit der Fußballschule Dickinger hat sich nicht bewährt und wurde aufgelöst.

Als kaufmännischen Berater holte sich der FC Wels den Wiener Geschäftsmann Ilija Amidzic. Der Bruder eines früheren Fußballprofis von Austria Wien war auch beim Trainingslager anwesend. Im Auftrag des OÖ-Ligisten kümmert sich der Restaurantbesitzer und Inhaber einer Korrosionsschutz-Firma um den Aufbau von professionellen Strukturen.

Programm: Freitag, 9. 3., FC Wels – Union Edelweiß Linz (19 Uhr), Samstag, 17. 3., SV Micheldorf – FC Wels (15.30 Uhr)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema