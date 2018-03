"Ich kaufe nichts bei Türken"

WELS/SCHLIERBACH. Rassistisches Mail eines Agrar-Funktionärs schockiert Chef von Welser Baustofffirma.

Der Chef der IGV Österreichische Weidegans offenbarte seine rassistische Gesinnung. Bild:

Mit einem extremen Fall von Ausländerfeindlichkeit sah sich in der Vorwoche der Geschäftsführer der Welser Firma Machacek, Siegfried Kalteis, konfrontiert: „Ein solches Ausmaß an Diskriminierung macht mich fassungslos“, sagt der Chef des erfolgreichen Welser Unternehmens.

Machacek-Mitarbeiter Edin Begic, dessen Eltern aus Bosnien-Herzegowina stammen, schickte Max Gala, dem Chef der IGV (Innovative Gemeinschaft Voralpenland) „Österreichische Weidegans“ vorigen Dienstag ein höflich formuliertes Angebot. Zuvor hatte der Landwirt und Agrar-Funktionär das Welser Unternehmen mit einer Preisanfrage für einen Dämmstoff kontaktiert.

Wie ein Schlag ins Gesicht

Die Antwort des in Schlierbach ansässigen Landwirts traf Begic wie ein Schlag ins Gesicht: „...ich arbeite nicht mit Türken zusammen... ich kaufe nichts bei Türken!!!“ (siehe Faksimile), schrieb Gala zurück. Der 23-jährige Großhandelskaufmann reagierte geschockt: „Der Kunde interessierte sich für Dämmmaterial aus Schafwolle. Wir sind Vertriebspartner des erzeugenden Unternehmens. Der Kontakt kam bei der Energiesparmesse zustande. Ich habe die Antwort des Herrn gleich in der Früh gelesen. Ich dachte, mich haut’s vom Sessel.“ Es sei schlimm genug, wenn jemand so denkt, sagt Begic: „Wenn man aber so einen Satz schwarz auf weiß liest, ist das einfach nur traurig“.

Der Welser, dem viele Jahre nach der Flucht seiner Eltern aus Ex-Jugoslawien 16-jährig die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen wurde, hat eine derart rüde Form von Ausländerfeindlichkeit noch nie erlebt. „Als Ingenieur sollte der Herr Gala außerdem wissen, dass Edin kein weiblicher Vorname ist und mein Nachname alles andere als türkisch klingt.“

Schriftliche Entschuldigung

Edins Chef wollte die Sache nicht auf sich beruhen lassen. „Der Bürgermeister von Steinerkirchen, Thomas Steinerberger, ist Mitarbeiter unseres Unternehmens. Ich habe ihn gebeten, auf politischer Ebene aktiv zu werden“, sagt Kalteis. Gala wurde aufgefordert, sich zu entschuldigen, was dieser zunächst schriftlich tat. Allerdings beharrte Kalteis auf einer mündlichen Entschuldigung.

Das für gestern angesetzte Treffen zwischen Gala und Begic fiel ins Wasser. Der Großhandelskaufmann wurde krank. „Es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin nicht ausländerfeindlich, habe auch nichts gegen Flüchtlinge“, behauptet der Schlierbacher. An besagtem Tag, als er die Schmähung verfasste, sei eben alles schiefgelaufen. Zudem habe er Alkohol konsumiert.

Gala, er ist auch Ersatzgemeinderat einer Bürgerliste in seinem Heimatort, fürchtet nun um seinen Job bei der IGV, die österreichweit 260 Züchter von Weidegänsen vertritt. „Ich kann es nicht ändern, es ist passiert. Was soll ich machen?“

3 Fragen an Siegfried Kalteis

Der Pennewanger ist Geschäftsführer der Firma Machacek

Kalteis setzte bewusst den Schritt in die Öffentlichkeit, um die Diskriminierung eines Mitarbeiters durch einen Agrarfunktionär anzuprangern. Kalteis informierte deshalb die Welser Zeitung.

Was hat Sie dazu bewogen, den Fall publik zu machen?

Die Firma Machacek arbeitet intensiv mit Firmen zusammen, deren Chefs und Mitarbeiter ausländische Wurzeln haben. Wir beschäftigen auch Ausländer beziehungsweise Migranten. Die sind alle ungemein fleißig und anständig. Umso mehr ärgern mich diskriminierende Äußerungen. Hat sich der Mann einsichtig gezeigt?

Er war schon einsichtig, aber Reue habe ich bei ihm keine bemerkt. Seine Alkoholisierung ist kein Entschuldigungsgrund. Sie kommen aus Pennewang. Können Sie sich erklären, warum in ländlichen Gemeinden die Ausländerfeindlichkeit tendenziell höher ist als in Städten?

Das kann ich für meinen Heimatort ausschließen. Im alten Pfarrhof lebt ein ausländisches Paar mit vielen Kindern. Gegen diese Familie hat es noch nie ein böses Wort gegeben.

