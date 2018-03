Hohe Kfz-Zuwächse: Wels am Weg zur Staustadt

WELS / WELS-LAND / GRIESKIRCHEN / EFERDING. Neun Prozent mehr Neuzulassungen in der Messestadt. Ausbau des öffentlichen Verkehrs zeigt nur geringe Effekte.

Die Lutz-Kreuzung ist einer von vielen Verkehrs-Hotspots in Wels. Bild: J. Fischer

In Wels ist der Fahrzeugbestand in nur sechs Jahren (2010 bis 2016) um neun Prozent gestiegen. Die Verdichtung des Straßenverkehrs schreitet ungebremst voran, Maßnahmen zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs wie die Einführung der Abendbusse zeigen so gut wie keine Wirkung.

Auch das Welser Umland rüstet in puncto Kfz-Verkehr weiterhin kräftig auf. Die Auswirkungen auf den Stadtverkehr bleiben nicht aus. In Wels-Land fuhren im Vorjahr um drei Prozent mehr Fahrzeuge auf den Straßen als im Jahr davor. Die Neuzulassungen stiegen in absoluten Zahlen um 2130 an.

In der Stadt klettern die Zuwachsraten infolge der Konjunktur zuletzt noch oben. Zwischen zwei und drei Prozent beträgt das jährliche Plus bei Kfz-Neuanmeldungen. Ende 2016 waren 45.439 Fahrzeuge registriert. Eine aktuelle Zahl für 2017 liegt noch nicht vor. Der Großteil der gemeldeten Kfz mit Welser Kennzeichen sind Autos. Ende 2016 waren 35.426 Pkw unterwegs.

Die Welser Politik ist sich über das Einbremsen des Individualverkehrs uneinig. Während die FPÖ ein Pilotprojekt „Rechtsabbiegen bei Rot“ forciert und damit den Verkehr im Sinne der Autofahrer flüssiger machen möchte, steigt Verkehrsstadtrat Klaus Hoflehner (SPÖ) auf die Bremse: „Das Rechtsabbiegen ist sicher nicht mein dringendstes Problem. Wir werden uns in Linz ansehen, wie der Versuch dort funktioniert. Erst dann wird man eine Entscheidung treffen.“

Was gegen den zunehmenden Autoverkehr helfen könnte, ist längst bekannt, aber unpopulär. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge hat Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) mit dem Hinweis auf die besser gewordene Luftqualität bereits ausgeschlossen. Tatsächlich wagt sich niemand aus der Politik über restriktive Maßnahmen. Denn der Ausbau der Fußgängerzone samt Sperre von Teilen der Innenstadt hätte mit großer Wahrscheinlichkeit einen Bürgeraufstand zur Folge. Kaufleute und Innenstadt-Bewohner würden sich wehren. Die heiße Kartoffel wird also weiter herumgereicht.

„Da der Individualverkehr kontinuierlich Zuwächse verzeichnet und die Leistungskraft der Straße ausreizt, liegt die Zukunft auf der Schiene“, sagt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Als Hoffnungsschimmer bleibt die stärkere Vernetzung des öffentlichen Verkehrs. Diese wird von der Politik als Kernaufgabe gesehen.

