Heiratsantrag bei Faschingssitzung

MARCHTRENK. Stadtrat Kurt Schatzl überraschte sein Herzblatt Susanne Roitmeier.

Ein inniger Kuss von Susanne Roitmeier nach Kurt Schatzls Heiratsantrag Bild: Foto: Oliver Deutsch

Stufe höchster Geheimhaltung vor der Marchtrenker Faschingssitzung am Samstag: Nur drei Personen wissen von den Plänen des Gesundheitsstadtrates und Malau-Malau-Entertainers Kurt Schatzl: Er will seiner Herzallerliebsten Susanne Roitmeier aus Holzhausen musikalisch einen Heiratsantrag machen.

Nach der Pause startet der Versicherungsberater als Solosänger mit „Faschingsnächte“ in die zweite Halbzeit, tritt dann nur kurz ab, um via Mikro die Besucher wissen zu lassen: „Es gibt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache.“ Mit dem Evergreen „Weil i di mag“ der deutschen Band Relax auf den Lippen kommt er auf die Bühne zurück, geht ins Publikum, um dann seiner Partnerin einen Ring zu überreichen.

Nur Regisseur Markus Mühlberger sowie die Techniker Philipp Essl und Christian Rathmayr sind eingeweiht. Als die anderen Mitwirkenden in der Garderobe via Bildschirm Schatzls ungeplanten Auftritt mitbekommen, drängen auch sie in den großen Saal des Veranstaltungszentrums. Niemand will diesen Augenblick versäumen.

Roitmeier arbeitet bei der Faschingsgilde mit, sitzt aber an diesem Tag mit ihrer Mutter im Publikum und ahnt nichts. „Später erzählte sie mir, dass sie sich immer einen musikalischen Antrag von mir gewünscht hat“, erzählt der Neo-Ehemann.

Und wann wird geheiratet? „Es gibt noch keinen Hochzeitstermin, entweder heuer oder im nächsten Jahr“, sagt der Kommunalpolitiker, der seine künftige Ehefrau durch sein öffentliches Amt kennengelernt hatte. „Ich wurde 2013 Vizebürgermeister, mein erster Veranstaltungsbesuch in der Funktion war das Herbstkonzert: Susanne spielte Klarinette – wir haben uns kennen- und lieben gelernt!“ (müf)

