Großschartner bester Jungprofi bei Coppa Sabatini

MARCHTRENK. Je länger die Saison dauert, umso besser kommt der Marchtrenker Radprofi Felix Großschartner in Form.

Nach Platz 16 bei der EM in Frankreich fuhr der 22-Jährige beim Europe-Tour-Rennen Coppa Sabatini in Italien den elften Platz ein. Nach 195 Kilometern war das Hauptfeld mit 90 Fahrern noch beisammen, die 1,1 Kilometer lange, sechsprozentige Steigung hinauf ins Ziel zum 4461-Seelen-Ort Peccioli in der Toskana trennte dann die Spreu vom Weizen. Wie schon 2014, holte sich Lokalmatador Sonny Colbrelli den Sieg im Sprint vor Landsmann Andreas Pasqualon und Carlos Barbero. Als Elfter durfte sich Großschartner bei der Siegerehrung erstmals das weiße Trikot des besten Jungprofis überziehen. Weniger gelungen verlief Großschartners Antreten am Samstag bei der Giro dell’ Emilia rund um Bologna. Der für den polnischen Profiklub CCC Sprandi Polkowice fahrende Marchtrenker beendete das 213 Kilometer lange Rennen auf Platz 44.

