Grieskirchner Otelo-Betreiber sind vom großen Erfolg selbst überrascht

GRIESKIRCHEN. Im Offenen Technologielabor fanden im ersten Jahr 314 Veranstaltungen statt.

Ein Teil des Otelo-Teams: (v. l. h. ) Rudolf Edlbauer, Brigitte Schöberl, Alois Bachinger, Karl Wintersberger, Brigitte Pöttinger, Heinz Plohberger, Christine Stockinger, Sabine Mader, Erich Nimmervoll, Josef Straßhofer, Stefanie Stockinger, Gabi Heitzinger Bild:

Vor einem Jahr ist Leben in das leer stehende ehemalige Fotogeschäft am Stadtplatz 16 eingezogen. Eine Gruppe engagierter Bürger hat ein "Offenes Technologielabor", kurz Otelo, aus der Taufe gehoben. Hier treffen sich Menschen jeden Alters, um gemeinsam zu nähen, kaputte Elektrogeräte zu reparieren, zu einem Spielenachmittag oder einfach nur, um zu plaudern, sei es in einer Seniorenrunde oder bei einem Treffen von Eltern mit ihren Kleinkindern. Die Bilanz nach einem Jahr ist eine Erfolgsgeschichte, die weitergeschrieben wird. "Als wir gestartet sind, hätten wir nie gedacht, dass das Otelo so erfolgreich sein wird", sagt Sprecher Heinz Plohberger. 314 kostenlose Veranstaltungen wurden in diesem ersten Jahr organisiert, 2200 Besucher kamen.

Roboter und 3D-Druck

Neu im Programm sind Workshops für Schüler für Robotik und 3D-Druck. Der Grieskirchner Alois Bachinger, emeritierter Professor der Pädagogischen Hochschule Linz, setzt bei seinem Workshop den Bodenroboter "Bee-Bot" ein, mit dem die Kinder spielerisch Problemlösestrategien und den Umgang mit digitalen Medien lernen sowie Denksportaufgaben lösen. Seine Frau Irene wird einen Französisch-Kurs für Anfänger anbieten. "Wir sind für vieles offen, wenn jemand eine Idee hat und sich einbringen will, kann er das, wir müssen nur schauen, dass wir die Termine koordinieren können", sagt Plohberger. Kurse können auch parallel veranstaltet werden, schließlich ist auf mehr als 200 Quadratmetern Platz.

Im Otelo wird alles ehrenamtlich angeboten, bei einigen Kursen sind Materialkosten zu bezahlen. Geld für die laufenden Betriebskosten von rund 100 Euro monatlich kommt durch einen regelmäßigen Flohmarkt und Spenden herein.

Brauereichef als Unterstützer

Brauereibesitzer Marcus Mautner Markhof unterstützt das Otelo und hat die Räumlichkeiten mitten im Zentrum mietfrei zur Verfügung gestellt. Unterstützung kommt auch von Grieskirchner Geschäftsleuten, die etwa Handarbeitsmaterial kostenlos zur Verfügung stellen oder großzügige Rabatte gewähren.

Das Kernteam rund um die Ärztin Sabine Mader und Heinz Plohberger besteht aus rund 15 engagierten Personen. "Wir sehen das Ganze nicht als Arbeit, die vielen wunderschönen Erlebnisse sind unser Antrieb, von den Leuten kommt sehr viel zurück", betont Plohberger.

Vom 16. bis 18. März wird der erste Geburtstag des Otelo mit einem bunten Veranstaltungsprogramm gefeiert. Im Pfarrheim steht am 16. März ein Benefizkonzert mit dem Jazzchor der Landesmusikschule Gaspoltshofen zugunsten des Otelo auf dem Programm. Finanziert werden soll damit eine Rollstuhltreppenraupe für die Barrierefreiheit im Otelo und in die verbesserte technische Ausstattung. Zum Jubiläum wird es auch ein spezielles Otelo-Bier aus der Brauerei Grieskirchen geben.

