Grieskirchner Innenstadt bekommt Konkurrenz an der Peripherie

GRIESKIRCHEN/SCHLÜSSLBERG. Pläne für Erweiterung des Handelsparks Schlüßlberg und für Märkte bei der Stadteinfahrt.

Neue Geschäfte entstehen in Grieskirchen auf dem Gföllner-Areal... Bild: maringer

Vor den Toren der Bezirksstadt Grieskirchen ist in den vergangenen Jahren der Handelspark in der Nachbargemeinde Schlüßlberg sukzessive gewachsen. Nun soll er um weitere 5300 Quadratmeter erweitert werden. Zwei Kilometer entfernt in Grieskirchen planen der Diskonter Hofer, ein Sportartikelhändler sowie ein Drogeriemarkt je eine Filiale.

Mit großer Mehrheit unterstützte der Schlüßlberger Gemeinderat die Pläne für die Erweiterung des Handelsparks Richtung Norden beim Blumenmarkt Floradies. Den Projektbetreiber möchte Bürgermeister Klaus Höllerl (SPÖ) noch nicht nennen. "Der Projektant prüft mehrere Optionen, die eine Ergänzung zu den bestehenden Geschäften sein sollen. Geplant ist auch ein Gastronomiebetrieb, den wir in der Gemeinde dringend brauchen. Es wäre kein Fastfood-Lokal, sondern ein gutes Restaurant", sagt Höllerl. So wie in Grieskirchen, wünschen sich die Schlüßlberger auch ein Fachgeschäft für Sportartikel.

...und im Handelspark Schlüßlberg (Bild: Maringer)

Zusätzliche Jobs

Die beiden bestehenden Lebensmittelmärkte (Eurospar und Hofer), die Textil- und Schuhhändler im Handelspark beschäftigen derzeit an die 60 Mitarbeiter. Die Erweiterung werde in Schlüßlberg sehr positiv gesehen, betont Bürgermeister Höllerl, weil es auch um zusätzliche Arbeitsplätze in der Gemeinde gehe. Geplant ist mit der Erweiterung der Geschäftsflächen und aufgrund des zunehmenden Verkehrs auch der Kreuzungsumbau der Grieskirchner Straße (L 528) mit der L 529. Nun ist aber die Raumordnungsabteilung des Landes Oberösterreich am Zug, die über die Genehmigung entscheidet.

Verwundert zeigt sich Höllerl über die Pläne von Hofer zwei Kilometer entfernt in Grieskirchen eine weitere Filiale zu bauen. "Der Abstand ist nicht sehr weit und die Hofer-Filiale in Schlüßlberg ist eine der umsatzstärksten in der Umgebung."

In Grieskirchen sind auf dem ehemaligen Gföllner-Areal bei der Stadteinfahrt in Moos Geschäftsflächen in einer Größenordnung von 4900 m² geplant. Allerdings wird der Baustart nicht vor 2021 erfolgen, da hier die Firma Pöttinger noch die Werkshallen nutzt. Neben dem Lebensmitteldiskonter werden sich ein Drogeriemarkt, der auch ein Sortiment an Spielwaren und Geschirr anbieten wird, ansiedeln sowie ein Sporthändler. "Ein Sportgeschäft geht uns in der Stadt schon lange ab, diese Angebotslücke wird dann geschlossen", sagt Bürgermeisterin Maria Pachner (ÖVP).

