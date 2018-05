Glücklicher Ausgang: Feuerwehr stemmte Igel aus Rohr

WELS. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden Freitagvormittag zu einer nicht alltäglichen Tierrettung nach Wels-Neustadt gerufen. Ein Igel musste aus einem Rohr freigestemmt und -geschnitten werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Igel aus dem Rohr befreien. Bild: Matthias Lauber

Der Igel war auf einem Parkplatz einer Schule in Wels-Neustadt in ein Fundamentrohr für ein geplantes Verkehrszeichen gefallen. Dort steckte er in circa 25 Zentimeter Tiefe fest. Ein Mitarbeiter der Städtischen Betriebe bemerkte den Igel, als er gerade eine weggeworfene Dose beseitigen wollte und verständigte daraufhin die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte mussten zuerst den Beton rund um das Rohr mithilfe eines Bohrhammers wegstemmen. Anschließend zerschnitten sie das Rohrstück, um den Igel befreien zu können.



Das Tier konnte unverletzt gerettet werden. Es wurde nach seiner Rettung wieder in die Freiheit entlassen.

