Gleich vier große Handelsketten planen neue Supermarkt-Filialen in Alkoven

ALKOVEN. Die Zuzugsgemeinde wächst rasant – bestehende Nahversorger fürchten um ihr Geschäft.

Das Angebot für den Einkauf des täglichen Bedarfs wird in Alkoven massiv ausgeweitet. Bild: Wodicka

Die 6000-Einwohner-Gemeinde wächst stark. Das ist auch den großen Handelsketten nicht verborgen geblieben. Der deutsche Diskonter Lidl baut derzeit bereits eine Filiale in Straßham, auf Schiene ist bereits auch der Bau eines Eurospar (statt des bestehenden Sparmarktes im Ortszentrum) neben der ehemaligen Scheuderburg. Und in dessen unmittelbarer Nachbarschaft soll sich eine Hofer-Filiale ansiedeln. Geplant ist auch eine Jet-Tankstelle mit kleinem Billa-Supermarkt.

In Alkoven wächst nun die Sorge, dass den alteingesessenen Nahversorgern wie dem Sparmarkt Aigner in Straßham, den Bäckereien sowie dem Bauernladen durch die neuen Märkte massiv zugesetzt und ihnen das Wasser abgegraben wird. "Diese werden der Konkurrenz nur schwer standhalten können. Außerdem sind immer mehr Menschen auf das Auto angewiesen, und der Ortskern bricht mit der Absiedlung des bestehenden Spar weiter auseinander", sagt Reinhold Huber, Fraktionsobmann der Grünen. Er verweist auch auf die zunehmende Verkehrsproblematik. Schon jetzt fahren täglich 22.000 Fahrzeuge auf der Bundesstraße durch Alkoven. Seine Partei hat bei der letzten Gemeinderatssitzung nicht zugestimmt, dass für die geplante Hofer-Filiale der Weg geebnet wird. Es ging dabei um die Übertragung der Umwidmung der Nachbarparzelle des Eurospar.

Kritik auch aus VP-Reihen

Auch in der ÖVP gibt es kritische Stimmen. "Bei uns gibt es unterschiedliche Zugänge. Landwirte sprechen sich gegen die zunehmende Versiegelung von Ackerflächen aus, und Gemüsebauern wissen aus eigener Erfahrung, dass die Marktkonzentration der Handelsbetriebe Nachteile mit sich gebracht hat", sagt Martin Schönauer, 2. Vizebürgermeister (ÖVP). Mehr Auswahl sei aber grundsätzlich gut. Bei einer Umfrage habe sich die Bevölkerung für mehr Einkaufsmöglichkeiten in der Gemeinde ausgesprochen. "Allerdings ist jetzt ist ein Supermarkt zu viel", so Schönauer.

Größere Diskussionen habe es auch bei der Ansiedlung von Lidl in Straßham gegeben, der nun seine Filiale nicht so groß bauen darf, wie er wollte.

Monika Rainer, SP-Vizebürgermeisterin, sagt, sie bedaure es, dass der Sparmarkt aus dem Ortszentrum absiedle. "Aber ein Ausbau samt den dafür zusätzlichen Parkplätzen war am Standort nicht möglich."

Als "Schadensbegrenzung" für die eingesessenen Nahversorger wurde ein Antrag der Grünen im Gemeinderat einstimmig angenommen. In einem Projekt mit externer fachlicher Unterstützung will man dazu beitragen, Kleinbetriebe zu erhalten und die Vielfalt zu bewahren. Überlegt wird beispielsweise die Einführung der "GUUTE-Card" wie in Eferding. Die Kunden bekommen bei jedem Einkauf bei den Nahversorgern und Gewerbebetrieben Bonuspunkte gutgeschrieben, die sie in jedem der Mitgliedsbetriebe einlösen können. Damit soll die Kaufkraft in der eigenen Gemeinde und Region gehalten werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema