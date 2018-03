Geschwister laufen für ihre Schwester einen Marathon, weil sie es nicht kann

SCHARTEN. Laufend Gutes tun: Maria Prähofer leidet an der seltenen Stoffwechselerkrankung MPS. Ihre Familie sammelt Spenden für den Umbau eines rollstuhlgerechten Autos

Anna Prähofer und ihre Brüder Michael, Paul und Johannes (v.l.) laufen für ihre an MPS erkrankte Schwester Maria. Bild: privat

Eine ganz besondere Motivation, einen Marathon zu laufen, haben die Schartnerin Anna Prähofer und ihre Brüder Michael, Paul und Johannes. Sie möchten beim Vienna City Marathon am 22. April auf die seltene Stoffwechselerkrankung Mukopolysaccharidose, kurz MPS, aufmerksam machen, von der in Österreich nur etwa 100 Familien betroffen sind und Spenden sammeln. "Wir vier Geschwister laufen für unsere Schwester Maria, weil sie es selbst nicht kann", sagt Anna Prähofer.

Maria ist extrem kleinwüchsig, nur einen Meter und einen Zentimeter groß und in ihrem Alltag stark eingeschränkt und auf ihren Elektro-Rollstuhl angewiesen. Die 24-Jährige arbeitet als Teilzeit-Büroangestellte bei der eww-Gruppe in Wels und hat so wie andere junge Menschen auch den Wunsch, selbst mobil zu sein und mit dem Auto fahren zu können. Dafür ist aber ein sehr teurer Spezialumbau eines rollstuhlgerechten Autos notwendig, für den über den Charitylauf beim Wien-Marathon Spenden gesammelt werden.

Es haben sich in der Region auch noch weitere engagierte Hobbysportler gefunden, die für Menschen mit MPS laufend Gutes tun wollen. Michael Messenböck, Rainer Krenn, Julian Oberhumer und Johannes Berger aus dem Bezirk Grieskirchen möchten mit dem erlaufenen Geld die MPS-Therapiewoche unterstützen, die im Sommer von der Gesellschaft für MPS für betroffene Familien angeboten wird. Michael Messenböck arbeitet während der Therapiewoche in Hinterglemm auch als ehrenamtlicher Kinderbetreuer.

Rainer Krenn, Johannes Berger, Julian Oberhumer und Michael Messenböck aus dem Bezirk Grieskirchen erlaufen Geld für Therapiewochen für Familien.

Sie alle schnüren jetzt regelmäßig die Laufschuhe, um für den Marathon zu trainieren. "Für mich ist es ehrlich gesagt eine Überwindung, weil ich nicht besonders viel Spaß daran habe, aber ich laufe für Maria", sagt Anna Prähofer, die als Pädagogin beim Joker Hof in Tollet arbeitet. Ihr Bruder Johannes (15) hingegen hat die Liebe zum Laufen vor zwei Jahren beim Kinderlauf des Vienna City Marathon entdeckt. Gemeinsam mit seinem Bruder Paul wird er die meisten Streckenkilometer der Marathon-Staffel absolvieren.

Anna Prähofer und ihre Mutter engagieren sich für die Gesellschaft für MPS . Sie beraten Betroffene, leisten Öffentlichkeitsarbeit und fördern die Forschung.

Mehr Informationen über den Charitylauf beim Vienna City Marathon, über MPS und Spendenmöglichkeiten finden Sie auf: www.vienna-marathon.com und www.mps-austria.at (Spendenkonto: AT07 1860 0000 1700 5000)

MPS: Unheilbare Stoffwechselerkrankung

MukoPolySaccharidosen (kurz MPS) sind angeborene, langsam fortschreitende Stoffwechselkrankheiten. Durch einen Enzymdefekt werden bestimmte Stoffwechselprodukte, die Mukopolysaccharide, nicht abgebaut, sondern in Körperzellen gespeichert. Dieser "Stoffwechselmüll" sammelt sich an und zerstört diese Zellen.Das führt zu starken körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen. Die Symptome reichen von Skelettdeformationen über Funktionseinschränkungen von inneren Organen bis hin zu schweren Störungen der Gehirnfunktion. Manche Patienten werden blind, die meisten sind schwerhörig, fast alle sind kleinwüchsig.Autosomal-rezessive Vererbung: Wenn beide Elternteile Träger des defekten Genes sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind erkrankt, 25%. Gesunde Kinder können Überträger sein.

