Gemeindefusion: Am Peuerbacher Rathausplatz knallen die Sektkorken

PEUERBACH. Bruck-Waasen ist Geschichte – Die Zahl der Kommunen in Oberösterreich sinkt auf 441

Mit 1. Jänner wird die Fusion von Peuerbach und Bruck-Waasen vollzogen. Bild:

Etwas mehr als ein Jahr nach der Abstimmung werden mit 1. Jänner die Gemeinden Bruck-Waasen und Peuerbach zur Stadtgemeinde Peuerbach zusammengelegt. Die Fusion wird auch mit einem großen Feuerwerk gefeiert.

Kurz vor Weihnachten haben die Mitarbeiter ihre neuen Büros im Gemeindeamt, das um rund 950.000 Euro saniert und umgebaut wurde, bezogen. „Dass die Kosten auf 1,2 Millionen Euro angestiegen sind, wie das eine Bürgerliste behauptet, ist ein Blödsinn“, sagt Amtsleiter Helmut Ertl. Man sei im Kostenplan. Arbeiten an der Fassade des Gemeindeamtes, wo noch Wappen und Schriftzug der Gemeinde Bruck-Waasen prangen, werden erst im Frühjahr erledigt. Mit 1. Jänner übernimmt nun der vom Land OÖ eingesetzte Regierungskommissär Andreas Wenzl die Amtsgeschäfte von den beiden nunmehrigen Ex-Bürgermeistern Wolfgang Oberlehner (Peuerbach) und Peter Sattlberger (Bruck-Waasen). Ob einer von ihnen noch einmal als Spitzenkandidat ins Rennen geht, will die ÖVP-Führungsspitze erst im neuen Jahr bekannt geben.

Der neue Gemeinderat und Stadtchef wird am 8. April gewählt. Der Termin konnte um eine Woche früher als zunächst geplant, festgelegt werden. Die Parteien können ihre Wahlvorschläge frühestens am 16. Jänner ,jedoch bis spätestens 20. Februar einbringen. Eine mögliche Bürgermeister-Stichwahl würde am 22. April stattfinden. Wie berichtet treten neben den etablierten Parteien ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grüne auch zwei neu formierte Bürgerlisten bei der Gemeinderatswahl an. Jene von Gemeindearzt und EX-ÖVP-Gemeinderat Martin Gollner, der sich auch der Bürgermeisterwahl stellen wird, sowie die Bürgerliste „Gemeinsame Zukunft Bruck-Waasen/Peuerbach.

Bereits am 2. Jänner trifft sich Regierungskommissär Wenzl mit dem ehrenamtlichen Beirat, der aus 14 Vorstandsmitgliedern aller Fraktionen besteht und mit dem sich Wenzl die nächsten Monate eng abstimmen wird. Bei der ersten Sitzung wird es auch ums Budget für 2018 gehen.

