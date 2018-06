Gartner baut aus und gräbt sich an der B 1 eine Unterführung auf eigene Kosten

EDT BEI LAMBACH. Erweiterung der Parkfläche um zehn Hektar bewirkt weiteren Anstieg des Straßenverkehrs.

Mit begründeter Skepsis wird in der Region Lambach der Ausbau der Spedition Gartner in Edt bei Lambach verfolgt. Das Unternehmen hat vom Stift eine zehn Hektar große Ackerfläche angekauft, um seine Lkw-Flotte zu konzentrieren. Ein Teil der Schwerfahrzeuge war auf dem Hitiag-Gelände im Ortszentrum von Stadl-Paura abgestellt. Das soll sich ab Jänner 2019 ändern, wenn der Ausbau abgeschlossen sein wirdt.

Während der Stadlinger Bürgermeister Christian Popp (FP) die Erweiterung der Spedition in der Nachbargemeinde begrüßt, ist man in Gunskirchen über die zu erwartende Verkehrsbelastung unglücklich: "Wir müssen jetzt Druck machen für den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße", sagt Bürgermeister Josef Sturmair (VP).

Dass der Verkehr zwischen Lambach und Wels Jahr für Jahr zunimmt, bekommt auch die Gunskirchner Bevölkerung zu spüren. Die B 1 könne man gefahrlos nicht mehr überqueren, heißt es von Anrainern. Diese können auch nicht verstehen, warum einer der größten Speditionen des Landes der Ausbau ohne zusätzlichen Auflagen genehmigt werde. Diesem Eindruck widerspricht Gartner-Prokurist Christoph Vorhauer: "Wir bauen und zahlen uns um 2,5 Millionen Euro eine Unterführung. Damit stellen wir eine Verbindung vom neuen Parkplatz nördlich der B1 zum bestehenden Gelände im Süden her."

Die Unterführung samt Anbindung mit der Zentrale bleibt im Eigentum der Republik. Weitere 7000 m2 tritt Gartner kostenlos für den vierspurigen Ausbau und eine geplante Anbindungsstraße für ein Betriebsbaugebiet ab.

Das Edter Speditionsunternehmen beschäftigt am Standort Edt 880 Mitarbeiter. Bis 2020 sollen rund 30 Millionen Euro in den weiteren Ausbau investiert werden: "Die zusätzlichen Parkflächen benötigen wir auch, um im Süden unsere Lager- und Büroflächen zu erweitern", sagt der Gartner-Prokurist.

Dass der Ausbau des Unternehmens an der B 1 zwischen Edt und Wels mehr Verkehr anzieht, will Vorhauer nicht bestreiten: "Dafür wird Lambach und Stadl-Paura entlastet", gibt er zu bedenken. Der vierspurige Ausbau der Bundesstraße sei auch Interesse von Gartner.

Jeder kocht eigenes Süppchen

Der Lambacher Bürgermeister Klaus Hubmayer (SP) merkt dazu kritisch an, dass jede Gemeinde trotz politischer Beteuerung weiter ihr eigenes Süppchen kocht: "In Neukirchen ist das so, in Edt ist es das gleiche und wir sind auch nicht besser." Das Beschwören von gemeindeübergreifenden Kooperationen im Sinne einer geordneten Raumordnung bleibt in der Praxis folgenlos.

Dass die neue Parkfläche der Firma Gartner erst genehmigt werden muss, stört das Unternehmen nicht. Mit den Grabungsarbeiten wurde schon vor Wochen begonnen. Am Dienstag findet eine gewerbe- und wasserrechtliche Verhandlung statt. "Wenn Gartner einhält, was im Bescheid gefordert ist, wird das Projekt genehmigt", sagt die zuständige BH-Juristin Margarete Aumayr-Feitzlmayr.

