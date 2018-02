Für Nichtraucher-Schutz stürmten Tausende Welser das Rathaus

WELS. Volksbegehren: Bislang ging es nur um Unterstützungserklärungen - dennoch unterschrieben deutlich mehr Welser, als es je bei einem Volksbegehren der Fall war.

Auch diese Welserinnern wollen besseren Nichtraucherschutz. Bild: Stadt Wels

Die Welser Stadtverwaltung nennt keine Zahlen, wie viele Bürger bislang für die Abhaltung des Volksbegehrens "Don’t smoke" unterschrieben haben. "Das hat sich das Innenministerium vorbehalten", war aus der Pressestelle zu erfahren.

Fix ist: Noch nie stürmten so viele Welser wegen eines Volksbegehrens das Rathaus. Dabei geht es jetzt "nur" um die Unterstützung, damit das Bürgervotum in einem bestimmten Zeitraum auch tatsächlich stattfinden kann.

Zum Auftakt der Eintragungsfrist am Beginn der Vorwoche gab es massive technische Probleme. Vielerorts standen Bürger Schlange, weil die Leitungen nicht funktionierten oder nach Erfassen der Daten beim finalen Drucken das System erneut kollabierte. Kurios: Im Stadtamt Peuerbach waren die Probleme deutlich häufiger zu beobachten als im Gemeindeamt Steegen – das ebenfalls auf Peuerbacher Hoheitsgebiet steht.

In Grieskirchen unterschrieben mehr als 300 Personen: Das ist im Verhältnis zu rund 3600 Wahlberechtigten ein Spitzenwert in der Region – mit deutlich mehr als neun Prozent. In Peuerbach protestierten knapp 100 Unterzeichner (ca. 3700 Wahlberechtigte), in Eferding mehr als 200 (rund 3000) gegen die derzeitigen Pläne der Regierung, den ab 1. Mai geplanten Nichtraucherschutz zu kippen.

Im Marchtrenker Stadtamt wurden mehr als 300 Befürworter (9500) von "Don’t smoke" gezählt. Deutlich mehr als 200 Gunskirchner (4610) befürwortet auch dort ein Nichtraucher-Volksbegehren.

In der Vorwoche schnellte die Zahl jeder Personen in die Höhe, die eine Handy-Registratur beantragt hatten. Damit können Behördengänge bequem von zu Hause erledigt werden. Die OÖNachrichten erfuhren, dass jetzt täglich so viele Welser dieses Service wollten, wie es bislang während Jahresfrist der Fall war. (müf)

