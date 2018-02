Fischaufstieg bei Welser Wehr muss abgerissen werden

GUNSKIRCHEN. 2006 wurde an der Traun bei Gunskirchen um 450.000 Euro eine "Umfahrung" für Fische errichtet. Weil große Huchen daran scheitern, muss eine neue Kletterhilfe gebaut werden.

Dieser erst zwölf Jahre alte Fischaufstieg ist überflüssig geworden. Bild: fam

Als Huchen 100 bezeichnen Behörden einen Fisch, der in der Traun wieder heimisch werden soll. Tatsächlich ist Huchen 100 laut EU-Wasserrahmenrichtlinie das Maß aller Dinge. Der mächtige Süßwasserfisch misst bis zu 120 Zentimeter. An den Kraftwerken und Staustufen von Traun und Alm werden derzeit Aufstiegshilfen gebaut, sodass ausgewachsene Huchen auch jenseits von 100 Zentimetern Länge künftig bis hinauf in die Obere Traun wandern können.

Für den alten Fischaufstieg beim Welser Wehr bedeutet die Richtlinie nichts Gutes. Die 2006 in Betrieb genommene "Umfahrung" ist für Huchen ab einem Meter zu eng konzipiert. Daher entsteht anstelle der 450.000 Euro teuren Schmalspur-Variante bis spätestens 2027 ein neues Bauwerk. Dafür sind inklusive Abrissarbeiten geschätzte Kosten von einer Million Euro veranschlagt.

Wels-Strom kann nicht aus

Wels-Strom-Geschäftsführer Franz Gruber, dessen Unternehmen der Fischaufstieg gehört, bestätigt die Pläne. Obwohl der alte Aufstieg gut funktioniert, sei man dazu verpflichtet: "Wir zählen jährlich 5000 Fische und 21 Arten. Über die EU-Richtlinie können wir uns nicht hinwegsetzen." 2019 geht das Kraftwerk Traunleiten in Betrieb. "Wir werden in der Folge untersuchen, wie sich die Fische an die neuen Gegebenheiten anpassen", so Gruber.

Das neue Traunkraftwerk liegt flussabwärts der Wehranlage, die den Beginn des Werkskanals zum neuen Kraftwerk bildet. Ohne den vorgeschriebenen Fischaufstieg sind bei diesem Projekt mehr als eine Million Euro für Umweltschutz vorgesehen. Geplant sind ein Fischkanal in die Traun und ein Seitenarm, der für Fische im Werkskanal eine gefahrlose Wanderung vorbei an Wehr und Kraftwerk bereithält. Damit werden geschätzte zwei Millionen Euro nur dafür ausgegeben, dass sich die Bestände wieder erholen und das geschundene Öko-System an der Traun regeneriert.

Werner Forstinger, Revierobmann der Unteren Traun und eww-Betriebsrat, plagen derzeit aber ganz andere Sorgen. Er spricht von katastrophalen Einbrüchen bei Wildfischbeständen (siehe Artikel rechts) durch Fischotter, Kormoran sowie Gänsereiher. Zum Zeitpunkt der Errichtung 2006 habe der Fischaufstieg in Gunskirchen noch den geltenden Richtlinien entsprochen. Infolge einer Gesetzesänderung hätten sich allerdings die Vorschriften verschärft.

Fischbestand in der Traun auf ein Viertel gesunken

Als katastrophal bezeichnet Werner Forstinger vom Fischereirevier Untere Traun die Einbrüche bei den Fischbeständen. Die Frage nach dem Warum sei nicht so einfach zu beantworten, aber die mittlerweile sehr großen Populationen der Fischotter und Kormorane seien sicher ein Hauptgrund dafür, betont Forstinger. Besonders betroffen sind Wildfischbestände, die geschützt sind oder wegen ihrer Beschaffenheit nicht geangelt werden. Als Beispiele nennt Forstinger Fischarten wie Schneider, Flussbarsch, Aitel und Barbe.

Ihre Behauptung können die Fischereiorgane inzwischen belegen. „Vor 30 Jahren, als die Traun noch eine Industriekloake war, wurden auf einem Hektar Wasserfläche 60 Kilo Biomasse entnommen. Zehn Jahre später waren es bereits 120 Kilo. Inzwischen sind wir nur noch bei 30 bis 35 Kilo.“ Forstinger bezieht sich auf Daten, die im Zuge von Wasserbauprojekten erhoben wurden. Der Landesfischereiverband beschäftigt seit kurzem einen Biologen, der am Aufbau einer Datenbank arbeitet.

Die Besitzer von Fischwasser beschreiben die Situation als schwierig: „Bei vielen sind die Ausgaben inzwischen höher als die Einnahmen. Uns Fischern geht es aber nicht so sehr um das Kommerzielle. Die vom Aussterben bedrohten Wildfische sind ein wesentlicher Teil unseres Ökosystems. Die größte Gefahr droht von Kormoran und Fischotter, die sich rasant vermehren“, betont Forstinger.

Mit Umweltbehörden und Naturschützern in den Dialog zu treten, sei schwierig, sagt Forstinger: „Als das Naturschutzgebiet Unteres Trauntal geschaffen wurde, hat der Verband wiederholt seine Mitarbeit angeboten. Eingeladen wurden wir aber dann nicht“, kritisiert der Revierobmann. (fam)

