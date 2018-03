Ferienprogramm mit Märchentante

WELS. Der Verein Abenteuer Familie bietet in der Karwoche ein umfangreiches Ferienprogramm an. Den Beginn macht ein Palmbuschenbinden am Nachmittag des letzten Schultages und das Osterfest im Welios tags darauf.

Auch Märchenerzählerin Elisabeth Nieskens kommt vorbei. Die Eierpeck-Olympiade, eine Hasen-Kreativ-Werkstatt und die große Ostereiersuche erwarten die Besucher. Am Montag ist ein Theater-Workshop, am Dienstag ein Zauber-Kurs mit Magier Maguel.

Eine Schatzsuche im Tierpark findet am Mittwoch statt. Der Donnerstag ist dem Thema "Wildes Wels" gewidmet. Am Freitag findet ein Erlebnis-Walk mit Nachtwächter Hans statt. Ein Teenie-Treff am letzten schulfreien Dienstag rundet das Programm ab. www.abenteuerfamilie.info

