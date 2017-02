Faustball-Damen spielen Samstag um Finaleinzug

WELS. In Sporthalle Pernau gegen Urfahr und Laakirchen.

Das Faustball-Meisterteam aus der Messestadt patzte bei den Spielen am vergangenen Wochenende, bei dem die von Walter Zöttl betreuten Damen den Einzug ins Bundesliga-Finale3 2017 hätten fixieren können.

Nun blicken Angreiferin Theresa Spadinger und ihre Mitstreiterinnen mit Hochspannung den beiden Spielen am Samstag entgegen. Die Welserinnen empfangen in der Sporthalle Pernau die Mannschaften aus Urfahr und Laakirchen. Das Team aus dem Bezirk Gmunden liegt derzeit mit den Welserinnen punktegleich auf dem zweiten Tabellenplatz. Die erste Begegnung beginnt um 15 Uhr.

Zurück zum vergangenen Spieltag: Die FSC-Wels-08-Damen trauern vor allem den verlorenen beiden Punkten gegen Neusiedl/Z. nach. Dieses Team hätte nach der Papierform besiegt werden müssen: Wels unterlag aber mit 2:3.

Gegen den Tabellenführer Nußbach setzten sich die Welserinnen mit ganzer Kraft zur Wehr – vergeblich: Im entscheidenden fünften Satz wurde die 1:3-Niederlage besiegelt. Nußbach führt nun mit acht Zählern Vorsprung die Tabelle an.

Die Welser Herren schafften in der zweiten Bundesliga den Klassenerhalt. Nach einem 0:3 gegen Grünburg besiegten David Kaar & Co. die Mannschaft aus Wien mit 3:1. "Nun können wir in Ruhe die Feldsaison vorbereiten", ist Kapitän Kaar erleichtert.

