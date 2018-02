Fast 135.000 Gäste urlaubten 2017 in der Tourismusregion Vitalwelt

BAD SCHALLERBACH. Für scheidende Tourismusdirektorin Karin Pernica (59) hat die Nachfolgesuche begonnen

Nach Jahren der Rekorde in der Tourismusregion Vitalwelt Bad Schallerbach gab es im Vorjahr ein leichtes Minus bei den Nächtigungen um 2,5 Prozent auf 497.661. „Dieser Rückgang ist aber durch die Schließung des Eisenbahnerheims in Bad Schallerbach im Frühjahr 2017 und die Reduktion von Betten einiger Vermieter erklärbar“, sagt Tourismusdirektorin Karin Pernica.

Ein deutliches Minus gab es mit 10,9 Prozent in Geboltskirchen, in Grieskirchen hingegen freut man sich über ein Plus von knapp drei Prozent bei den Nächtigungen und um fast acht Prozent bei den Ankünften. In der Bezirksstadt soll heuer das neue Motel auf den ehemaligen Johanik-Gründen aufsperren. Der genaue Termin steht allerdings noch nicht fest.

Insgesamt kamen in die Tourismusregion mit ihren Mitgliedsgemeinden Bad Schallerbach, Grieskirchen, Wallern, Gallspach, Haag am Hausruck und Geboltskirchen 134.463 Gäste. Damit liegt die Tourismusregion auf Platz zwei in Oberösterreich hinter Linz. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste betrug 3,6 Tage.

Die touristischen Zugpferde sind vor allem die Eurotherme und das Aquapulco in Bad Schallerbach. Beliebte Ausflugsziele sind der Erlebnisberg Luisenhöhe in Haag sowie der Kohlebahn Scheiben in Geboltskirchen.

Digitalisierungsoffensive

In den vergangenen zwei Jahren gab es in der Vitalwelt eine Digitalisierungsoffensive. Zuvor waren viele Pensionszimmer und Ferienwohnungen noch nicht übers Internet zu buchen. Mittlerweile ist ein Großteil aller Betten der Region durch das Vitalwelt-Buchungssystem online verfügbar. Außerdem wurde bei allen Vitalwelt-Vermietern das elektronische Meldewesen als oö. Pilotprojekt flächendeckend eingeführt.

Die Tourismusregion ist auf der Suche nach einer neuen Direktorin oder neuem Direktor. Karin Pernica (59) geht mit Ende des Jahres in Pension. „Mir ist es ein großes Anliegen, meine Vitalwelt in gute Hände zu geben“, sagt Pernica.

Geordnete Übergabe

Die Bewerbungsfrist läuft bis Anfang März, Ende April sollte der Vertrag mit der Nachfolgerin oder dem Nachfolger unter Dach und Fach sein. Geplanter Dienstantritt ist im November. „Wir werden dann zwei Monate lang eine doppelte Geschäftsführung haben und ich alle Agenden übergeben. So einen geordneten Übergang hätte ich mir zu meiner Zeit auch gewünscht“, sagt Karin Pernica, die seit zehn Jahren an der Spitze der Tourismusregion steht und sich in ihrer Pension aufs Reisen freut.

Vitalwelt-Obmann Manfred Stroissmüller (63) wird noch bleiben. Der umtriebige Hotelier stellt sich heuer noch einmal der Wahl.

