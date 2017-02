Falscher Hai-Alarm: Ernste Folgen für Fischer-Messe

WELS. Polizei schritt nach Anzeige ein. Stör-Züchter kehrte Fishing-Festival den Rücken.

In Schiedlberg züchtet Matthias Maier Störe. Ein Exemplar wie auf diesem Foto war in den vergangenen Jahren Hauptattraktion des Fishing-Festivals. Bild: Maier

Zum siebten Mal veranstaltet die Welser Messe am Samstag und Sonntag das Fishing-Festival. Zur Fachmesse für Fischer und Bogenschützen werden in diesem Jahr rund 15.000 Besucher erwartet. Heuer wird die Hauptattraktion der letzten Jahre freilich fehlen. Ein 180 Zentimeter großer Stör war mit 60 Kilo das Schwergewicht der Fachmesse. 2016 löste die Tierhaltung bei radikalen Tierschützern einen Sturm der Empörung aus.

Ein Messebesucher hatte ein Foto des in einem Schaubecken schwimmenden Störs auf Facebook gestellt. Der Obmann des Hai- und Delfinschutzforums in Duisburg wurde darauf aufmerksam und trat mit seiner Anzeige eine Polizeiaktion los. "Seine erste Vermutung war, dass ich widerrechtlich einen Hai in einem Süßwasserbecken halte. Als an ihn die Rückmeldung erging, dass es sich um einen Stör handelt, wurde erneut Anzeige erstattet", schildert der Fischzüchter Matthias Maier aus Schiedlberg.

Dem diesjährigen Fishing-Festival bleibt Maier aus gutem Grund fern: "Nach dem Shitstorm im Vorjahr gebe ich radikalen Tierschützern keine Angriffsfläche mehr." 2016 wurden er und seine Familie auf Facebook und auch telefonisch massiv bedroht.

Der militante Auftritt des deutschen Tierschutzvereins blieb auch seitens der Messe nicht folgenlos. Das Fishing-Festival geht heuer ohne große Ausstellungsfische in Szene. Das maximale Gewicht der Tiere beträgt sechs Kilo. Dieses Limit kam auf freiwilliger Basis zustande. Für die Fischhaltung auf Messen gebe es keine klaren Richtlinien, betont Petra Weiss vom städtischen Veterinärdienst. "Wir haben diese Vereinbarung mit dem Fischereiverband getroffen, weil wir uns einen neuerlichen Wirbel ersparen wollten."

Werner Forstinger ist Fachberater des Fishing-Festivals und Vertreter des Verbandes. Über die Anzeigen radikaler Tierschützer aus dem Vorjahr kann er nur noch den Kopf schütteln: "Dass ein Verein aus Deutschland in Österreich eine unberechtigte Polizeiaktion lostreten kann, ist mir unverständlich. Die Leidtragenden sind die Steuerzahler und unsere Jungfischer. Einen ausgewachsenen Stör bekommt man sonst nicht zu Gesicht." Die Präsentation im 2,5 x 4 Meter großen Becken sei artgerecht abgelaufen. Dem Fisch wurde ausreichend Sauerstoff und Futter geboten. Das Ausmaß des Beckens sei größtmöglich dimensioniert gewesen: "Wenn das Becken zu groß ist, springt der Stör nach draußen und kann sich und andere verletzen", begründet Forstinger.

Matthias Maier hat die Drohungen weggesteckt: "Die üble Geschichte hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich in Deutschland neue Kunden gewinnen konnte."

Werner Forstinger, Landesfischereiverband

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema