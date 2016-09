"Falscher Beruf kostet jede Menge Lebensjahre"

Ist halt schwer mit 14 J. zu wissen was man mal machen möchte, wenn man bis jetzt höchstens die Schule kennt und ev. das was die Eltern machen.

Es gibt zwar die unterschiedlichsten Berufe - vom Produktionstechniker bis hin zum Molkereifachmann, aber was das genau ist kann sich keiner so genau vorstellen. Ob da die Messe hilft "Jugend & Beruf" viel helfen kann?

Und außerdem will heutzutage jeder, dass sein Kind möglichst mal studiert und Dr. der ... wird.