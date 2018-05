Fachhochschule rüstet auf: Zwei Häuser für Wels

WELS. Einen doppelten Spatenstich gab es gestern in Wels für die Fachhochschule: Bis Anfang 2020 werden um 18 Millionen Euro zwei Gebäude an der Roseggerstraße errichtet.

Spatenstich mit Roboter: FH-Geschäftsführer Gerald Reisinger (l.), Bürgermeister Andreas Rabl (4. v. l.), Landeshauptmann Thomas Stelzer (4. v. r.), LH-Stellvertreter Michael Strugl (3. v. r.) Bild: Land OÖ / Schauer

Damit soll der Grundstein für das weitere Wachstum der Hochschule gelegt werden. So soll allein am Campus in Wels die Zahl der Studierenden in den kommenden Jahren von derzeit 2000 auf 2300 steigen.

Das Laborgebäude soll Anfang des Jahres 2020 fertig sein. Dort werden auf 3200 Quadratmetern zahlreiche Labors untergebracht, etwa für Leichtbau, Antriebstechnik, Elektrotechnik und Robotik. Auch mehrere Werkstätten und ein schalltoter Raum sind darin vorgesehen.

Vom Management-Gebäude aus werden ab Ende 2019 alle vier Standorte in Wels, Linz, Steyr und Hagenberg zentral verwaltet. Auf 2800 Quadratmetern werden unter anderem die Abteilungen für Recht, Finanzen, IT, Marketing und Personal angesiedelt. Auch die Mitarbeiter für die Hochschulforschung und -entwicklung werden von hier aus agieren.

Die Fachhochschule Oberösterreich zeichne sich durch eine optimale Verzahnung zwischen Wissenschaft und Praxis aus, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestern Vormittag beim Spatenstich: "Mit dem neuen Laborgebäude investieren wir gezielt in qualitativ hochwertige Ausbildung und damit in die Ideen der Zukunft." LH-Stellvertreter Michael Strugl (VP) erwartet sich von den Gebäuden innovative Impulse für die heimische Wirtschaft: "Nur mit Forschung und Entwicklung kann die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes gesichert werden."

Für den Geschäftsführer der FH, Gerald Reisinger, ist die Erweiterung eine Möglichkeit, das Niveau der Hochschule hoch zu halten: "Wir wollen für andere Fachhochschulen Vorbild sein." Auf dem Campus in Wels werden ab Herbst 28 vor allem technisch-naturwissenschaftliche Studiengänge angeboten.

