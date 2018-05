Eröffnung: Donauschwaben mit eigener Bibliothek

MARCHTRENK. Stadtgemeinde Marchtrenk macht Platz für einzigartige Dokumentation eines Linzer Historikers.

Der Historiker Georg Wildmann widmete sein gesamtes Leben den Donauschwaben und ihrer Geschichte. Wie Tausende Oberösterreicher war auch er ein Vertriebener, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg nahe Linz niederließ. Da viele Nachgeborene der Herkunft ihrer Vorfahren keine Achtung mehr schenken, war Wildmann bemüht, die Erinnerung am Leben zu halten.

In der neuen „Donauschwäbischen Bibliothek & Archiv Dr. Georg Wildmann“ im Hort2 der Stadtgemeinde Marchtrenk wird lokale, regionale und große Geschichte erzählt. Die Idee stammt vom ehemaligen Obmann Anton Ellmer, der vor zwei Jahren verstarb. Ellmers Nachfolger, Bürgermeister Paul Mahr, schuf nun Platz für die Donauschwaben-Bibliothek und leitete damit ihr eigentliches Zustandekommen ein.

Dort werden künftig unter anderem Flucht-, Vertreibungs- und Ansiedelungsgeschichten von heimatvertriebenen Donauschwaben aus ganz Österreich und Deutschland gesammelt. Diese Bibliothek kann schon bald weltweit über Internet besucht werden. „Anfragen in den vergangenen Wochen kamen aus den USA, aus Brasilien und Australien. Alles Länder, wohin viele Donauschwaben vor mehr als 60 Jahren auswanderten“, freut sich Donauschwaben-Landesobmann Mahr.

An der Dokumentation finden auch immer mehr Jugendliche Interesse. Die Nachkommen vertriebener Donauschwaben bekommen mit der neuen Bibliothek in Marchtrenk erstmals eine strukturierte Möglichkeit, ihre Wurzeln zu entdecken. Georg Wildmann sammelte Ortsbücher mit Urkunden, Bildbände, Erlebnisberichte, Romane und Lyrik. Wissenschafter interessieren sich für die reichhaltige Fachliteratur. Studenten, die eine wissenschaftliche Arbeit schreiben wollen, finden in der Bibliothek wertvolle Forschungsunterlagen.

Eröffnung: Montag, 28. Mai, 17 Uhr. Der Tag der offenen Tür beginnt um 15 Uhr. Die Festansprache hält Dr. Georg Wildmann, Musikalisch untermalt wird das Fest durch den Donauschwaben Siedlerchor und Entre Rios aus Brasilien. Details auch unter www.donauschwaben.ooe.at

