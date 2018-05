Einbrecher mit Flex kühlten Tresor mit Bier

STEINHAUS. Einen Schaden von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Steinhaus bei Wels (Bezirk Wels-Land) angerichtet.

Die offensichtlich gut ausgerüsteten Täter verschafften sich in den frühen Morgenstunden des Donnerstag Zugang zu einem Geschäft, indem sie ein Fenster aufzwängten.

Mit Trennschleifern, Äxten und Brechstangen öffneten die Einbrecher einen eingemauerten Tresor und entnahmen daraus Bargeld. Weiters ließen die Unbekannten 20 Stangen Zigaretten und Bargeld aus dem Verkaufsraum mitgehen.

Zehn Trennscheiben benötigt

Zum Öffnen des Tresors benötigten die Täter etwa zehn Trennscheiben. Durch die Reibung und die Hitze, die beim Schneiden entstand, dürfte die Glaswolle im Tresorrahmen zu glosen begonnen haben.

Die Täter kühlten beziehungsweise löschten das Material mit dem Inhalt mehrerer Flaschen Spirituosen und Bierdosen, berichtete die Polizei am Donnerstagnachmittag.

Feuerlöscher versprüht

Zudem versprühten die Täter einen Pulver-Feuerlöscher im Bereich des Tresors. Ein ähnliches Vorgehen haben Polizeibeamte erst kürzlich bei einem Einbruch in Andorf im Bezirk Schärding beobachtet. Auch hier haben Unbekannte, die durch ein aufgezwängtes Fenster in einen Bürotrakt gekommen waren, einen Feuerlöscher am Tatort versprüht – nachrichten.at berichtete.

Von den Tätern fehlt derzeit noch jede Spur, die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema