Ein Künstler mit vielen positiven Gedanken

"Michael Unterluggauer will mit seinem Bildern Werte wie Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Achtsamkeit, Respekt vermitteln. Er will Positives tun, diese Lebenseinstellung auch an die Betrachter seiner Bilder weitergeben."

Auberger (l.), Cuturi, Unterluggauer, Csar Bild: Scherrer

So charakterisierte der Welser Landtagsabgeordnete Peter Csar den aus Osttirol stammenden und nun in Engerwitzdorf (Urfahr) lebenden Künstler, der derzeit in der OÖN-Galerie auf dem Welser Stadtplatz präsent ist. Bei der Vernissage war auch Hausherr Rudolf A. Cuturi voll des Lobes: "Ich sollte bei der Eröffnung des Linzer Autofrühlings sein, der Besuch in Wels hat sich gelohnt: Dieser Künstler kann was." Diese Meinung teilte auch Roland Auberger von der Welser Raiffeisenbank, der sich scherzhaft anbot, Kredite für den Kauf von Unterluggauers beeindruckenden Bilder zu vermitteln.

