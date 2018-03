Eferding beteiligt sich erstmals an der Langen Nacht der Forschung

EFERDING. 27 Stationen, hochkarätige Vorträge und Podiumsdiskussionen im Schloss Starhemberg.

Am 13. April findet Österreichs größter Forschungsevent wieder statt. Bild: privat

Am 13. April heißt es wieder "Eintritt frei" in die vielfältige Welt der Forschung. Bei interaktiven Präsentationen, Vorträgen, Führungen und Mitmachstationen kann jeder Forschenden über die Schulter schauen und selbst experimentieren.

Erstmals bei der Langen Nacht der Forschung dabei ist Eferding. Wie innovativ Eferdinger Unternehmen und Schulen sind, davon kann man sich von 17 bis 23 Uhr im Schloss Starhemberg überzeugen. 20 Betriebe aus der Region, sechs Schulen und die FH Wels sind vertreten und geben Einblick in aktuelle Forschungsschwerpunkte und wissenschaftliche Fragestellungen.

Die Themenpalette an den 27 Stationen ist vielfältig. So erfährt man etwa bei efko wie regionale Rohstoffe im großen Stil noch reicher an Nährstoffen werden können und welcher Prozess dahinter steckt. Bei der Station von Agrana bekommt man Einblick in die Forschungsprojekte des Zucker- und Stärkeherstellers. Der Biohof Achleitner informiert über biologische Landwirtschaft, und der Naturpark Obst-Hügel-Land gibt Einblicke in die Forschungsarbeit über Fledermausarten. Das Gymnasium Wilhering widmet sich den Inhaltsstoffen von Energydrinks und ihren Auswirkungen auf den menschlichen Körper.

Von Eferding ins Silicon Valley

Hochkarätige Referenten halten im Gartensalon Kurzvorträge. Darunter ist Peter Buchroithner. Der Eferdinger ist Mitbegründer von Swell, einer App, die hilft Entscheidungen zu treffen. Er arbeitet mittlerweile im Silicon Valley. "Wir helfen Menschen bei ihren Alltagsentscheidungen", sagt Buchroithner, der Swell gemeinsam mit Manfred Strasser und Philipp Holly gegründet hat. Die Idee dazu hatte er, während er im familieneigenen Textilgeschäft arbeitete. "Ich habe festgestellt, dass ein Großteil der Leute Probleme hat, sich zu entscheiden."

Was Autos von Fledermäusen lernen können, darauf gibt Universitätsprofessor Mario Huemer Antworten. Ob Wasserstoff der Energieträger der Zukunft ist, diese Frage beantwortet HTL-Wels-Professor Roland Brandstätter. Dem Thema Gesunde Ernährung widmet sich Othmar Höglinger, FH-Wels-Studiengangsleiter für Lebensmitteltechnologie und Ernährung.

Auf dem Programm stehen auch die beiden Podiumsdiskussionen "Wie viel Digitalisierung verträgt/braucht der Mensch?" und "Wald & Holz – die Grüne Intelligenz im digitalen Zeitalter".

Alle Infos zum Programm unter langenachtderforschung.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema