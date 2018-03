Eferding: Protest gegen geplante Lkw-Fahrverbote

EFERDING. Eferding will damit den Durchzugs-Schwerverkehr auf die neue Umfahrung zwingen.

Die Grünen Eferding weisen an mehreren Straßen, wie hier an der Brandstätter Straße, auf die Forderung hin. Bild: privat

Der Schwerverkehr rollt trotz neuer Umfahrung weiterhin durchs Eferdinger Zentrum. Die Stadtpolitiker sind sich einig in ihrer Forderung nach Lkw-Fahrverboten, um den Durchzugsverkehr auf die Umfahrungsstraßen zu zwingen. Die Grünen machen nun mit Transparenten an mehreren Straßenzügen "Hier fehlt ein Fahrverbot für Lkw ab 3,5 bzw. 7,5 Tonnen" auf diese Forderung nach Einschränkungen für den Schwerverkehr aufmerksam, denn das Land OÖ. will diese nicht bewilligen. "Das Land hat zwar viel Geld für die beiden ersten Teilstücke der Umfahrung in die Hand genommen, nun ist es aber säumig. Ohne das dritte Teilstück bringt sie nicht die gewünschte Entlastung. Und jetzt will man uns nicht einmal bei der Tonnagebeschränkung entgegenkommen", ärgern sich Stadtrat Karl Mair-Kastner und Gemeinderat Heinz Grandl.

"Können das nicht zulassen"

Der Wunsch nach Lkw-Fahrverboten in der Brandstätter, Bahnhof-, Linzer und Passauer Straße hat allerdings die Nachbargemeinden auf den Plan gerufen, die negative Stellungnahmen dazu abgegeben haben. "Wir können das nicht zulassen, weil wir sonst im Verkehr ersticken", sagt Hartkirchens Bürgermeister Wolfram Moshammer (SP). Besonders prekär ist die Situation in der Ortschaft Karling, wo Lkw bei Gegenverkehr auf den Gehsteig ausweichen müssen. Der Verkehr werde täglich mehr, die Umfahrung müsse bald fertig gebaut werden, denn nur mit dem dritten Teilstück mache sie Sinn, so Moshammer.

Puppings Bürgermeister Hubert Schlucker ärgert sich über die Vorgangsweise der Eferdinger. "Sie hätten uns vorher informieren können, damit wir uns absprechen. Wir können keinesfalls tolerieren, dass durch eine Tonnagebeschränkung die Schwerfahrzeuge dann alle Richtung Pupping gelotst werden."

Daher kommt vom Land OÖ und der Bezirkshauptmannschaft eine klare Absage an die Eferdinger. "Ein Lkw-Fahrverbot würde zwar von der Stadtgemeinde Eferding begrüßt werden, allerdings von den durch den verursachten Verlagerungsverkehr betroffenen Gemeinden Hartkirchen und Pupping nicht. Besonders betroffen wäre der Ortsteil Karling in Hartkirchen", sagt Marco Sterk, Pressereferent von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Die Situation der Bürger würde sich durch ein Lkw-Fahrverbot auf der Brandstätter Straße noch weiter verschärfen. Nach Fertigstellung des Abschnittes Pupping–Karling werde sich die Situation aber deutlich verbessern. Aussagen über einen möglichen Baubeginn oder gar einen Fertigstellungstermin gibt es aus dem Büro Steinkellner aber derzeit nicht.

Eferdings SP-Verkehrsstadtrat Peter Schenk hofft zumindest, dass in der Molkereistraße (Gemeinde Eferding/Fraham) ein Lkw-Fahrverbot kommt. Dazu steht demnächst ein Termin in der Bezirkshauptmannschaft an.

Wann wird dritter Teil der Umfahrung gebaut?

Im Oktober 2016 wurde der zweite Teilabschnitt der Umfahrung Eferding eröffnet. Damals prangte auf den Plakaten „Es führt ein Weg an Eferding vorbei“. Aus Eferdinger Sicht nutzen aber zu wenige die 47 Millionen Euro teure Umfahrung, auf die die Stadt rund drei Jahrzehnte gewartet hat. Pupping und Hartkirchen hingegen beklagen, dass die Umfahrung nun immer besser angenommen wird und der Verkehr in ihren Gemeinden merkbar zugenommen hat.

Eine wirklich spürbare Entlastung erwarten sich die Eferdinger erst, wenn der dritte Abschnitt Pupping-Karling-Aschach fertiggestellt ist. Wann die Verfahren dafür abgeschlossen werden können und die Mittel dafür fließen, ist allerdings derzeit noch völlig offen. Landesrat Günter Steinkellner betont, „dass die Umfahrung Pupping-Karling als letzter Teilabschnitt der Umfahrung zu sehen und somit enorm wichtig ist.“ Ein seriöser Termin für den Baubeginn oder sogar einen Fertigstellungstermin könne wegen ausstehender Verfahren zum Thema Wasser-, Straßen und Naturschutzrecht nicht gesagt werden. Auch die Frage, wann Gelder dafür zur Verfügung stehen werden, bleibt angesichts des Sparkurses des Landes offen.

Kein UVP-Verfahren

Die Haupttrasse für das dritte Teilstück wurde 2015 fixiert und von der oö. Landesregierung verordnet. Die Umfahrung wird südöstlich der Ortschaft Pupping fortgesetzt, verläuft östlich der Ortschaft Karling weiter in Richtung Norden. Das dritte Teilstück der Umfahrung ist rund 4,5 Kilometer lang. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema