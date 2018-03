Die Tücken der Integrationsarbeit am Beispiel des Welser Fechtclubs

WELS. Mit Geld allein ist es nicht getan. Wenn Integration gelingen soll, müssen alle mithelfen

Simon Eckerstorfer und Andreas Kalt (im Hintergrund v. l.) sind die sportlichen Idole der Flüchtlingskinder. Bild: FCW

Der Welser Fechtclub (FCW) startete 2017 zwei Integrationsprojekte. Trotz großer Anstrengungen sind die Ergebnisse überschaubar. Dabei zeigt sich auch, welche Stolpersteine die Arbeit mit jungen Asylwerbern bereithält. Mehr erwartet hat sich auch Obmann Norbert Penninger: „Der Aufwand ist extrem. Ohne Funktionäre und Trainer würden die Projekte nicht mehr weiterlaufen.“

Der FCW hat 2017 für beide Projekte von der Bundessportorganisation ASVÖ jeweils 1000 Euro Zuschuss erhalten. Im Quartier Gartenstadt wurden während der Sommermonate 8- bis 11-jährige Kinder im Fechten trainiert. Am Ende blieben vier syrische Kinder übrig, die den Fechtsport fortsetzen wollten und ab Oktober ins Training einstiegen. Dabei bemängelt Penninger vor allem die Unterstützung der Eltern: „Sie bringen sich nicht ein. Es war nicht möglich, finanzielle Beiträge einzuheben. Ein Beispiel: Gebrauchte Hallenschuhe wurden auch bei niedrigen Kosten wieder zurückgegeben.“

Ein zweites Integrationsprojekt mit unbegleiteten Minderjährigen aus Afghanistan zeigt nach Einschätzung des Vereinsobmanns bessere Ergebnisse: „Es erwies sich zwar das Fechten als kaum durchführbar. Die Jugendlichen hatten aber viel Interesse am Sport. In den Wintermonaten haben wir deshalb Fußballnachmittage in der Turnhalle der VS Mauth veranstaltet.“ Weil nach Ablauf der Projektphase auch die Betreuung geendet hätte, erklärte sich der FCW bereit, das Angebot auf eigene Kosten fortzusetzen. Was im Verein nicht bei allen gut ankam.

Die Integrationsarbeit der Politik beschreibt Penninger als kurzatmig und nicht zu Ende gedacht. Weil man Ehrenamtliche überfordert, bleibe vieles auf der Strecke. Weitere Unterstützung für die im Vorjahr angelaufenen Projekte gibt es nicht. Weder vom ASVÖ noch von der Stadt Wels. Allerdings ist Penninger schon froh, dass ihm die Stadt in der VS Mauth den Turnsaal zur Verfügung stellt, wo er mit den Jugendlichen regelmäßig trainieren kann.

Diese zu beschäftigen, sei das Um und Auf, sagt Penninger: „Die Burschen sind äußerst engagiert und würden gerne arbeiten. Es ist schade, dass sie das nicht oder nur eingeschränkt dürfen.“

Warum Integrationsarbeit auch für den Sport so wichtig ist, zeigt das Beispiel des Judoklubs Multikraft Wels. „Wir wären ohne unsere Leistungsträger wie Kimran Borchashvili nicht in der Bundesliga“, sagt Funktionär Willi Reizelsdorfer. Die größten Vereinserfolge feiern ehemalige Flüchtlingskinder wie der Tschetschene. Für seine Arbeit mit Zuwanderern wurde Multikraft Wels bereits zweimal mit dem Sportpreis des Integrationsfonds ausgezeichnet.

Dass das Wollen mit dem Können nicht immer Schritt hält, darüber ist sich Penninger im Klaren. Dennoch will der Obmann des Kleinvereins nicht klein beigeben: „Die Flüchtlingskinder zeigten bei der Jugendmeisterschaft so viel Leidenschaft und Begeisterung. Das war schön zu beobachten.“

