Der „Wilde Westen“ beginnt in Pichl bei Wels

Pichl. Der Elektroniker und Landwirt Peter Brandlmayr ist einer von nur zwei Bison-Züchtern in Oberösterreich

„Heute sind sie faul“, entschuldigt sich Landwirt Peter Brandlmayr für die morgendliche Trägheit seiner Schützlinge. Gemütlich grasen sie auf der Weide und reagieren erst spät auf die Zurufe ihres Besitzers. Es sind keine Hochlandrinder, wie man von der Ferne schnell vermutet, sondern waschechte Bisons, bekannt aus Film und Fernsehen.

Der Wilde Westen beginnt nun also in Pichl, wie man meinen möchte. Tatsächlich ist der Rancher aus Schnittering (Pichls gar nicht wildem Osten) einer von zwei oberösterreichischen Bison-Züchtern. „Lange Zeit hatten wir keine Tiere mehr am Hof. Ich möchte jetzt dem Bauernhof meiner verstorbenen Eltern eine neue Bestimmung geben.“, sagt der gelernte Elektroniker.

In Pichl wird der 27-Jährige vorerst noch belächelt: „Alle sagen, ich habe einen Vogel“, schmunzelt Brandlmayr gelassen. Er kann es sich auch deshalb leisten, nicht verärgert zu sein, weil er bei Fronius in der Entwicklungsabteilung ein festes Standbein hat. Die Landwirtschaft ist für ihn nur ein Hobby. Seine Pläne entstanden aber nicht aus einer flüchtigen Laune heraus. sondern sind klar durchdacht und gut überlegt: „Die Idee kam mir beim Welser FilmfestiWels, wo ich auf einen Food-Traktor mit Bisonfleisch gestoßen bin. Ich habe mich dann erkundigt, wo es hierzulande Bisons gibt und bin draufgekommen, dass es sich dabei um ein absolutes Nischenprodukt handelt.“

Seinen Zuchtstier „Hansl“ erwarb Brandlmayr in Deutschland, beide Weibchen und den Junior-Stier kaufte er bei Züchtern in Niederösterreich. Im Vergleich zu Prärie-Bisons sind seine Waldbisons im Erscheinungsbild ein wenig zarter. Dafür überragen sie ihre Artgenossen in der Höhe. Bisons können bis zu 30 Jahre alt werden. Die Mutterkühe bleiben bis ins hohe Alter fruchtbar. Wegen der geringen Population in Europa bleibt den Weibchen das Schlachthaus erspart. Sie werden an andere Züchter verkauft. „Geschlachtet werden nur Männchen“, erklärt Brandlmayr.

Sobald der erste Bulle in die ewigen Jagdgründe eingeht, will der Landwirt einen Hofladen einrichten. Potenzielle Käufer können sich auf stolze Preise gefasst machen. Für ein Kilo Lungenbraten werden bis zu 130 Euro bezahlt. Das tote Tier wird in allen Bestandteilen verwertet, vom Fell für Western-Fans über die Knochen für Knöpfe bis zum Haupt für Trophäensammler.

„Geschmacklich liegt Bisonfleisch zwischen Wild und Rind“, sagt der Landwirt. Mit nur drei Prozent Fettanteil und 30 Prozent weniger Wasser im Vergleich zum Rind bleibe das Bisonsteak in der Bratpfanne groß und saftig.

Bisons sind laut Brandlmayr unverwüstlich: „Sie sind frei von Krankheiten und benötigen keinen Unterstand.“ Zu fressen gibt es Gras und Heu. Silofutter will der Züchter bewusst nicht beimischen, weil darunter angeblich die Fleischqualität leidet.

Wie in den Westernfilmen mutet Brandlmayrs Mini-Herde noch nicht an. Und auch in puncto Dynamik geben sich „Hansl“ & Co. keine Mühe, die gängigen Klischees zu bedienen. Faule Rindviecher eben.

Zum Gegenbeweis zückt der Bauer sein Handy und spielt einen Film ab, auf dem zu sehen ist, wie die Bisons ungestüm über die Weide stürmen. Jene Pichler, die Brandlmayr einen Vogel attestiern, werden sich an die Bisonherde am Ortsrand gewöhnen müssen: „Wenn die Aufzucht erfolgreich verläuft, werde ich expandieren“, sagt der Rancher.

