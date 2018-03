Der Fall Gruber: Eine gute Seele in der Hölle der Nazis

EFERDING. Lebensgeschichte des Pfarrers als Theaterstück in der Kirche.

Das Theaterstück zeigt, wie der kritische Priester durch die Hölle ging. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wer war Johann Gruber? Und welche Bedeutung hat der Grieskirchner Priester, Pädagoge, NS-Gegner und KZ-Häftling noch heute?

Diese Fragen stößt das Theaterstück "Der Fall Gruber" an, das der Linzer Autor Thomas Baum geschrieben hat. Es wurde im Linzer Mariendom uraufgeführt und ist am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Eferding zu sehen.

Regie führt Franz Froschauer, der auch die Hauptrolle spielt. Ein wesentliches Moment im Leben Grubers, das von der "Plattform Johann Gruber" vor dem Vergessen bewahrt wird, erkennt Froschauer darin, dass er als Elfjähriger zur Vollwaise geworden ist. "Er musste sich in ärmlichen Verhältnissen um seine drei jüngeren Geschwister kümmern und hat sich dann zeit seines Lebens für Schwächere und Benachteiligte eingesetzt", sagt der Schauspieler.

Ein Getriebener

Baum wiederum fasst die "andere Seite" des Priesters zusammen, der ab 1934 Direktor der Linzer Blindenanstalt war: "Gruber war ein Veränderer, ein Systemkritiker, ein Getriebener, manchmal manisch unterwegs mit dem Kopf gegen die Wand." Und vorbei an den kirchlichen Hierarchien.

1938 wurde er bei der Gestapo angezeigt – wegen "Aufwiegelung" und angeblicher unsittlicher Annäherung. Er wurde verurteilt, kam ins Konzentrationslager Dachau und wurde schließlich 1940 ins KZ Gusen überstellt. Als eine von ihm organisierte Hilfsaktion aufgeflogen war, wurde er dort am Karfreitag, den 7. April 1944, vom Lagerkommandanten nach tagelanger Folter grausam ermordet.

Johann Gruber war eine herausragende Persönlichkeit, die von den Überlebenden als "Engel in der Hölle von Gusen" verehrt wird und nach Schilderungen der Häftlinge vielen Menschen in Gusen das Leben rettete. In der Nachkriegszeit geriet Gruber weitgehend in Vergessenheit.

Erst im Jänner 2016 wurde er im juristischen Sinne vollständig rehabilitiert.

"Der Fall Gruber", Aufführung in der Stadtpfarrkirche Eferding am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr. Karten zum Preis von 19 Euro (10 Euro für Schüler, Lehrlinge und Studenten) gibt es in allen OÖ. Raiffeisenbanken und bei oeticket; freie Platzwahl.

