Dem Underdog Buchkirchen flogen bei Stadtmeisterschaft die Sympathien zu

WELS. Vorjahrssieger WSC-Hertha verteidigte Titel. Mitfavorit FC Wels enttäuschte als Vorletzter.

Hertha-Spielmacher Medi Sulimani (Nummer 8) wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Bild: Privat

Die große Überraschung lieferte bei den 44. Welser Stadtmeisterschaften der krasse Außenseiter Union Buchkirchen. Das Bezirksliga-Team zeigte eine erfrischende Art, Fußball zu spielen und musste sich erst im Finale Titelverteidiger WSC-Hertha knapp mit 4:5 (2:2) geschlagen geben.

In einer packenden und rassigen Begegnung ging es munter hin und her. Die aufopfernd kämpfenden Buchkirchner hatten ähnlich hohe Spielanteile wie das spätere Siegerteam. Zweimal konnte Buchkirchen unter Trainer Thomas Stranzinger einen Rückstand aufholen. Vor 550 begeisterten Fans in der Lichtenegger Raiffeisen-Arena musste der Bezirksligist aber mehrere 2-Minuten-Strafen hinnehmen. Dem Favoriten fiel es dadurch leichter, sich gegen den krassen Außenseiter durchzusetzen. Mit dem Turniersieg krönte sich WSC-Hertha zum zweiten Mal in Folge zum Welser Stadtmeister.

Während der Titelverteidiger den Erwartungen gerecht wurde, enttäuschte Stadtrivale FC Wels auf allen Linien. Wie berichtet, wird beim Drittplatzierten der OÖ-Liga heftig gestritten. Nach der fristlosen Entlassung von Trainer Erich Renner wurde das mit einer B-Mannschaft angetretene Team aus Wimpassing von Nachwuchstrainer Mario Sipura gecoacht. Die FC-Wels-Junioren agierten lustlos und kassierten eine Niederlage nach der anderen. Gegen das zwei Klassen tiefer spielende Buchkirchen wurde das Match mit 1:4 komplett aus der Hand gegeben. "Der Ex-Trainer hat unserer Kampfmannschaft für das Turnier frei gegeben. Aus diesem Grund mussten wir mit dem Nachwuchs antreten", begründet Obmann Juan Bohensky das schwache Abschneiden seiner Mannschaft. Als Ausrede sei dies freilich nicht zu werten, ergänzt der FC-Wels-Obmann, zumal die Hertha mit vielen jungen Spielern das Turnier gewann. In der Endabrechnung landete der FC Wels hinter dem ESV auf Platz sieben. Noch schlechter platziert war lediglich der SC Marchtrenk.

Veranstalter Thomas Baurnberger von der Welser Blauen Elf war vom sportlichen Niveau und dem Zuschauerinteresse gleichermaßen angetan: "Ich kann mich selten an so gute Spiele erinnern wie bei diesem Turnier." Neben Buchkirchen war die Blaue Elf die zweite Überraschungsmannschaft. In der Endabrechnung belegte sie den dritten Platz: "In der Welser Wertung sind wir jetzt Vizemeister", freut sich der Blaue-Elf-Obmann.

Viel Applaus gab es auch für die Fußballdamen. Im Finale eines Blitzturniers siegte Union Kleinmünchen gegen die Spielerinnen des ATSV Stadl-Paura mit 4:0.

Welser Stadtmeisterschaft:

Kleines Finale: SV Pichl – Blaue Elf Wels 0:4.

Finale: WSC-Hertha – Union Buchkirchen 5:4.

Endstand: 1. WSC-Hertha, 2. Union Buchkirchen, 3. Blaue Elf Wels, 4. SV Pichl, 5. Union Thalheim, 6. ESV Wels, 7. FC Wels, 8. SC Marchtrenk.

Mehr zum Thema