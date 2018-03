Das war der Welser Halbmarathon

WELS. Benno Schmidt schnellster Welser, Julia Ecker gewinnt ersten Frauenlauf, Wolfgang Achleitner den Power-Run.

Vier stolze Teilnehmerinnen nach der gestrigen winterlichen Premiere des Welser Felbermayr-Frauenlaufes: Stefanie Hauser (l.), Katrin Mayr, Maria Schragen und Caroline Schlattl Bild: Welser Halbmarathon

Zum 27. Mal fand am Sonntag der Halbmarathon statt, seit Anbeginn ist Otto Geitz vom Welser Turnverein im Organisationsteam: "So ein Wetter hatten wir bislang aber noch nie", sagt er. Tatsächlich mussten einige der 90 freiwilligen Helfer in aller Früh zur Schneeschaufel greifen, um den Zieleinlauf auf dem Areal des Welser Turnvereins von der weißen Pracht zu befreien.

Freilich ließen die tiefen Temperaturen, der Schnee, der eisige Nordostwind viele Läufer kurzfristig pausieren. Dennoch kamen mehr als 800 Sportler in die Wertung der drei Bewerbe.

Über die Halbmarathon-Distanz (21,1 km) siegte Isaac-Toroitich Kosgei (TGW Zehnkampf-Union, 1:09:05) vor Endris Seid (LCAV Jodlpackaging, 1:10:43) und Andreas Englbrecht (Team Sport Lichtenegger, 1:12:42). Die Damenwertung: 1. Bettina Neumayer (PATMANN, 1:24:43), 2. Anita Zankl (Dsv, 1:25:11), 3. Gabriela Loskotova (1:26:23, Triatlon Lipno, CZ).

Die Wels-Wertung entschied Benno Schmidt (1:14:13, Run2gether) für sich, Zweiter wurde Walter Diesenberger (1:27:01, Fronius) vor Reinhard Buchgeher (1:27:15, LSC Wels-Land). Astrid Pöcherstorfer-Wolf war bei den Damen einmal mehr unschlagbar: 1:38:16, Olivi-Running Team. Sie siegte vor Emilie Zeiger (1:41:57) und Michaela Kagerer (1:53:04).

Erstmals organisierten Eva Kroboth und Barbara Trillsam einen Frauenlauf über 5 km: 1. Julia Ecker (21:36,3, LAC Ried), 2. Lydia Scheichl (22:03,0, Wels), 3. Elfriede Fischer (22:13,2, Sareno). Trotz der miesen Wetterbedingungen kamen 81 Sportlerinnen ins Ziel.

Schon Tradition hat der eww-Power-Run über 7,1 Kilometer. Wolfgang Achleitner lief als Erster ins Ziel (23:11, SV Wolf-Express), 2. Mustafe Abdilaahi (24:33, Naturfreunde Wals), 3. Georg Horner (24:52, TriPower Freistadt). Sigrid Herndler gewann die Damenwertung (27:06, PSV Tri Linz); 2. Susanne Aumair (27:29, RC Grieskirchen/ASICS Frontrunner), 3. Anja Neumann (28:28, DeBettin, Sparkasse Salzkammergut).

Zu den Ergebnissen

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema