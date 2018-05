Countdown für Welser Business-Lauf: Morgen endet Meldefrist zum Spartarif

WELS. Sportler setzen am 8. Juni mit roten Armbändern solidarische Aktion für kranke Menschen.

Die OÖNachrichten präsentieren den Welser Businessrun am 8. Juni. Bild: (Runningteam)

In zwei Wochen ist es so weit: Am Freitag, 8. Juni, findet der neunte Welser Business-Lauf statt. Wer dabei sein will, kann sich noch bis morgen (18 Uhr) zum günstigen Spartarif anmelden und erhält eine Startnummer mit aufgedrucktem Namen. Wer sich danach zum Mitmachen entschließt, muss darauf verzichten.

Laufen ist gesund, verbindet Menschen, fördert die Kommunikation in Unternehmen. Das sind die Beweggründe für Franz Sperrer und Hermann Kaufmann vom Welser Runningteam, den Welser Businessrun zu organisieren. Sie schreiben damit eine Erfolgsgeschichte. In nur acht Jahren hat sich die Teilnehmerzahl vervierfacht. Im Vorjahr waren bei der Rotax-Halle 2900 Sportler am Start.

Sie liefen über 5000 Meter oder waren als Nordic Walker 3,8 Kilometer unterwegs. Der olympische Gedanke steht im Mittelpunkt: Mitmachen zählt. Freilich gibt es für die Schnellsten wertvolle Preise. Aber alle Finisher erhalten eine Medaille, unter allen Teilnehmern der anschließenden Lauf-Party in der Rotax-Halle auf dem Messegelände wird ein Renault Clio im Wert von 13.000 Euro verlost.

Erstmals gibt es eine Lehrlings-Challenge: Die größten teilnehmenden Lehrlingsgruppen von Unternehmen werden prämiert.

Die Sportler stellen sich heuer auch in den Dienst einer guten Sache: Sie erhalten rote Armbänder und zeigen damit Solidarität mit Menschen, die an Cystischer Fibrose – einer häufigen Gen-Krankheit – leiden. Jede zweite Woche erhält in Österreich ein Neugeborenes diese Diagnose – seine Atemwege und das Verdauungssystem sind verstopft. Mit der Aktion und der Präsentation von Laufbildern in sozialen Medien soll die Krankheit ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.

Anmeldungen und alle Infos auf www.welser-businessrun.at

