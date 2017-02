Chaos im Eisenbahnersportverein: Genervte Eltern ziehen ihre Kinder ab

WELS. Zwist zwischen Fußball-Sektion und ESV-Chef erreicht die nächste Eskalationsstufe.

Der ESV wurde 2015 Meister der 1. Klasse-Mitte/West. Auf den sportlichen Höhenflug folgte ein unerbittlicher Streit unter führenden Funktionären. Bild: Dostal

In Anspielung auf die Welser Verhältnisse müsste Helmut Qualtingers legendärer Ausspruch des reisemüden Herrn Travnicek heute lauten: "Huber gegen Göttlinger – des is’ Brutalität." Der Streit zwischen dem Fußball-Sektionsobmann des Eisenbahnersportvereins, Jürgen Huber, und ESV-Chef Heinrich Göttlinger hat eine neuerliche Eskalationsstufe erreicht. Vermittlungsversuche durch Verantwortliche der Stadt und des ÖFB blieben ergebnislos.

Die Fußballsektion ist am Zerbröseln. Eltern von Nachwuchsspielern ziehen ihre Kinder ab. Vier Jugendmannschaften haben sich vom Verein losgesagt. "Herr Huber hält trotzt Aufforderung die Spielerpässe zurück", beklagt der Vater eines ESV-Buben.

ESV-Chef zahlte Hallenmiete

Die betroffenen Eltern wandten sich an Hubers Intimfeind Göttlinger, damit die Kinder und Jugendlichen weiter trainieren konnten. Der ESV-Obmann bezahlte schließlich die ausständigen Mieten von Sporthallen.

Göttlinger will Huber loswerden und plant die Gründung einer Gegensektion Fußball. Eine Besitzstörungsklage gegen Hubers "Verein im Verein" wurde mit Einsprüchen blockiert. Die Kicker sind nur Untermieter am ESV-Sportgelände in der Pernau.

"Göttlinger ist kein Mitglied des ÖFB, er kann unsere Mitglieder auch nicht übernehmen", erwidert Huber in einer e-Mail an Bürgermeister Andreas Rabl und Sportreferent Gerhard Kroiß (beide FP). Wenig schmeichelhaft bezeichnet der Sektionschef die beiden Politiker im selben Schreiben als Göttlingers Lakaien und Zuträger.

Vizebürgermeister Kroiß empfing zuletzt mehrere Eltern, die ihm sein Leid klagten: "Am meisten stört sie, dass ihre Kinder an keinen Bewerben mehr teilnehmen können." Der Sektionsobmann erhöhte im Vorjahr die Mitgliedsbeiträge (von 60 auf 144 Euro) und stellte die Busfahrten zu den Spielen ab. Eltern sprechen von ausständigen Rechnungen für Schiedsrichter und zusätzlichen Kosten für Dressen.

Der streitbare Fußballfunktionär will nicht klein beigeben: "Mittlerweile sollen wir mittels anonymen Drohanrufen, Beschimpfungen über diverse Kommunikationskanäle und anonymen Drohbriefen in die Knie gezwungen werden", schildert er via Mail.

Huber fühlt sich bedroht

Bedroht fühlt sich Huber auch vom Vater eines Jungkickers, den er als engsten Vertrauten Göttlingers bezeichnet. "Wir mussten bereits Anzeige erstatten und ihn unter Polizeigewalt von unserem Nachwuchsturnier im November entfernen lassen." Der Mann stehe mit dem Gesetz in Konflikt.

Göttlinger widerspricht Hubers Behauptung und wirft diesem vereinsschädigendes Verhalten vor: "Mit derselben Masche hat der Herr Sektionsobmann zuvor bei der Union Steinerkirchen Chaos produziert. Wir wollen, dass er endlich verschwindet." Jürgen Huber blieb gestern unerreichbar.

