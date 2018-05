"Chaos-Kellner" Hannes Angerer will behinderten Menschen Flügel verleihen

KRENGLBACH/BAD SCHALLERBACH. Dietrich Mateschitz, Hälfte-Eigentümer des Dosen-Imperiums Red Bull initiierte "Wings for life": Weltweit wird geforscht, damit querschnittgelähmte Menschen wieder gehen können.

Die Arbeit der Wissenschafter wird auch durch den weltweit ausgetragenen, gleichnamigen Lauf finanziert, der gestern hierzulande in Wien und Klagenfurt stattfand.

Menütheater-Gründer und Chaos-Kellner Hannes Angerer (58) war aber in München am Start– mit Freunden aus seiner Zeit an der HTL Wels: Herbert Aigner (59) aus Bad Schallerbach und Markus Miniberger aus Hagenberg (59).

Noch nie habe er bei einem Wettkampf mitgemacht, sagt Angerer, obwohl er seit vier Jahrzehnten laufe – "aber immer ohne Stoppuhr, Pulsmesser oder App". Nun hat es ihm die Idee des Charity-Laufs, bei dem das gesamte Startgeld gespendet wird, angetan. Er konnte seine Jugendfreunde zum Mitlaufen begeistern: "Es ist eine lässige Idee, für behinderte Menschen zu laufen. Noch dazu, weil ich weiß, dass ich Krisen in meinem Leben immer nur durch regelmäßige Bewegung meistern konnte", sagt Angerer.

Die Ziellinie ist mobil

Beim "Wings for life"-Lauf starteten gestern um 13 Uhr in München 10.000 Menschen. Nach 30 Minuten fuhr langsam das "Catcher-Car" als mobile Ziellinie los. Wer von ihm eingeholt wurde, war im Ziel. Aigner lief 21 Kilometer, Angerer schaffte 16 Kilometer und Miniberger sieben. (müf)

