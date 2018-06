Businessrun im Zeichen der Genkrankheit CF

WELS. Der 9. Welser Businessrun in Kooperation mit den OÖNachrichten steht am Freitag auch im Zeichen der häufigsten Genkrankheit unserer Bevölkerung: Cystische Fibrose, kurz CF oder auch Mukoviszidose genannt.

Alle Teilnehmer erhalten deshalb ein rotes Armband. Mit dem Tragen dieses Bandes zeigt sich jeder mit den CF-kranken Kindern und Jugendlichen in Oberösterreich solidarisch. Der Verein "Zwei Hände" und die Veranstalter vom Welser Runningteam laden ein, mit dem Band zu laufen, ein Foto vom jeweiligen Team zu machen und auf Facebook oder Instagram mit #wirtragenrotebänder zu posten.

Am Freitag besteht von 15 bis 18 Uhr in der Rotax-Halle die letzte Möglichkeit zur Anmeldung. Neben Firmen und Businessteams können in Wels auch Einzelunternehmer bzw. Einzelpersonen teilnehmen. Die Veranstalter erwarten rund 3000 Aktive.

Eckdaten: Distanzen: 5-km-Lauf/3,8-km-Nordic-Walk. Start und Ziel: Messezentrum (Bei BRP Rotax-Halle), Starts: 19 Uhr (15 bis 24 Minuten), 19.05 (24 - 30 Minuten) / 19.10 (30 bis 45 Minuten).

