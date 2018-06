Bürger fordern raschen Weiterbau der Eferdinger Umfahrung

EFERDING/PUPPING. Der letzte Teilabschnitt der Eferdinger Umfahrung Pupping – Karling lässt weiter auf sich warten.

Der Durchzugsverkehr nimmt stark zu, Anrainer wehren sich Bild: privat

Den Anrainern in Wörth in der Gemeinde Pupping reicht es. Mit Transparenten an Gartenzäunen mit der Aufschrift "Wir sind nicht die Umfahrung, Verkehr raus aus Wörth" oder "Es reicht! Tempo 30 einhalten, kein Durchzugsverkehr!" machen sie ihrem Ärger Luft und appellieren an die Auto- und Lastwagenfahrer. Der Verkehr, vor allem aus dem Mühlviertel, hat stark zugenommen, auch viele Lkw-Lenker nehmen die Abkürzung durch die Puppinger Ortschaft.

Die Anrainer und Bürgermeister Hubert Schlucker (VP) drängen darauf, dass der letzte Abschnitt der Eferdinger Umfahrung Pupping – Karling rasch in Angriff genommen wird, denn nur mit dem dritten Teilabschnitt werde diese auch die gewünschte Entlastung bringen. "Landesrat Steinkellner hat uns aber mitgeteilt, dass es in dieser Legislaturperiode, also bis 2021, wahrscheinlich nichts mehr werden wird. Das kann es nicht sein, so lange wollen wir nicht mehr warten", sagt Bürgermeister Schlucker. In der Zwischenzeit soll für die verkehrsgeplagten Anrainer in Wörth eine Lösung gefunden werden. Welche Maßnahmen ergriffen werden können, darüber wird demnächst im Verkehrsausschuss beraten.

Auch Eferdings Bürgermeister Severin Mair (VP) drängt auf den raschen Weiterbau der Umfahrung. Im Frühling blitzten die Eferdinger Stadtpolitiker bei der Bezirksbehörde mit ihrer gemeinsamen Forderung nach Lkw-Fahrverboten auf mehreren Straßenzügen ab. Mit dieser Maßnahme wollten sie den Durchzugsverkehr auf die Umfahrungsstraßen zwingen. Von den Nachbargemeinden Hartkirchen und Pupping kamen allerdings ablehnende Stellungnahmen, zumal die Ortspolitiker befürchteten, noch stärker als bisher "vom Verkehr überrollt zu werden". Besonders prekär ist die Situation in der Ortschaft Karling, wo Lastwagen bei Gegenverkehr auf den Gehsteig ausweichen müssen

FP-Landesrat Günther Steinkellner könnte die Umfahrung Pupping – Karling leicht vorantreiben, ist Stadtchef Mair überzeugt. "Die ausständigen Verfahren sind nicht von einem so großen Ausmaß. Aber offensichtlich sind dem zuständigen Landesrat andere Projekte wichtiger, weil er den dritten Teil der Umfahrung nachgereiht hat", sagt Mair.

Steinkellner lässt die betroffenen Bürgermeister in den Gemeinden wissen, dass er den letzten Teilabschnitt der Umfahrung für unerlässlich halte. "Aufgrund der derzeitigen budgetären Lage muss ich allerdings festhalten, dass die vorhandenen Budgetmittel eine Umsetzung noch in dieser Legislaturperiode voraussichtlich nicht zulassen", so Steinkellner.

