Braut und Bräutigam geben sich nun ihr Ja-Wort in der Welser Burg

WELS. Neuer Saal für Hochzeiten: Nach 80 Jahren hat der Trauungssaal im Rathaus ausgedient – am Samstag fanden im stilvollen Ambiente der Burg die ersten Hochzeiten statt.

Das erste Paar, das im neuen Trauungssaal geheiratet hat: Jennifer Altenhofer und Kai Eichmair Bild: Stadt Wels/Kammerer

"Für die Welt bist du irgendjemand, aber für mich bist du die Welt!" Dieser Spruch ziert die weiße Wand im neuen Trauungssaal der Stadt im ersten Stock der Burg Wels. Dort fanden am Samstag die ersten Hochzeiten statt.

Der neue Trauungsort ist zeitgemäß eingerichtet und bietet einen würdigen Rahmen für den feierlichen Akt: Denn Braut und Bräutigam sitzen nicht mehr so wie im alten Saal mit dem Rücken zu ihren Familien, Freunden und den Trauzeugen. Nun nehmen Standesbeamtin, das Paar und die Gäste in dreieckiger Anordnung Platz, jeweils schräg zueinander.

Auch das Abspielen von selbst mitgebrachten Tonträgern ist kein Problem, Live-Musik ist ebenfalls möglich. Zudem bietet der Burghof ein schönes Ambiente für eine Agape und die perfekte Kulisse für Hochzeitsbilder.

Zwei Trauungstage

Etwa 28.000 Euro hat die Stadt nach Angaben von Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) in dieses Projekt investiert. Die Trauungsfeiern sind an Donnerstagen und Samstagen vorgesehen. An anderen Tagen kann natürlich ebenfalls geheiratet werden: "Je mehr Flexibilität gewünscht wird, desto höher sind die Kosten", kündigt das Stadtoberhaupt an. Eine neue Tarifordnung sei in Ausarbeitung. Der neue Trauungssaal war bislang Ort für Kulturveranstaltungen und für Besprechungen. "Wir streben natürlich weiterhin eine Doppelnutzung an", sagt Rabl.

Auch das 2014 von ihm als damaligen Vizebürgermeister in einer Aussendung geforderte "Heiraten im Freien" ist längst möglich. Wenn der Trauungsort einen würdigen Rahmen bildet, spricht nichts dagegen. Beliebte Orte in Wels sind das Schloss Puchberg, die Villa Muthesius (ehem. Trodat-Stempelmuseum, Pollheimerstraße), der Herminenhof oder das Scherhaufgut (Wallerer Straße).

In Wels geben sich im Vorjahr 282 Paare das Ja-Wort, 2016 waren es "nur" 252, davor 275. (müf)

