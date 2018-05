Brand in Freilager eines Entsorgungsunternehmens

WELS. Freitagfrüh brach ein Brand auf dem Gelände eines Abfallverwertungsunternehmens aus.

In den frühen Morgenstunden brach heute, 4. Mai ein Brand von Gewerbemüll in Wels-Schafwiesen aus. Ersten Informationen zufolge soll ein großer Müllhaufen, der im Freilager aufbewahrt wurde, in Flammen aufgegangen sein.

Seit circa halb sechs Uhr stehen vier Feuerwehren im Löscheinsatz. Eine Rauchsäule war mehrere Kilometer weit zu sehen. Der Brand konnte mittlerweile zwar eingedämmt werden, die Löscharbeiten laufen aber noch. Verletzt wurde niemand.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema