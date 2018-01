Böse Überraschung zum Jahreswechsel: Bargeld und Goldschmuck gestohlen

WELS / WELS-LAND.Mehrere Einbrecher hielten rund um den Jahreswechsel die Kriminalpolizei auf Trab

Einbrecher waren rund um den Silvestertag aktiv. Bild: Symbolfoto: Fotolia

Dieses Silvesterfest hat sich eine Familie aus Edt bei Lambach anders vorgestellt: Am Abend des 30. Dezember bekamen sie in ihrem Einfamilienhaus ungebetenen Besuch: Unbekannte hatten das Gebäude ausspioniert: Als die Bewohner zwischen 20.30 Uhr und 21.55 Uhr nicht zu Hause waren, brachen sie mit Gewalt die Terrassentüre auf.

Dann durchsuchten sie alle Räume und knackten verschlossene Innentüren. Schließlich fiel den Langfingern in einem Schrank Bargeld und Goldschmuck in die Hände. Nach Aussagen der Familie beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro.

Am Silvesterabend schlug ein unbekannter Täter in Sipbachzell zu. Zwischen 17.30 Uhr und 22.35 Uhr brach er ebenfalls eine Terrassentür auf – obwohl sie zur Straße hin situiert ist. In dem Wohnhaus eines 41-jährigen Sipbachzellers entfernte der Einbrecher kurzerhand im Vorraum die Deckenleuchte mit Bewegungsmelder, um unentdeckt zu bleiben. Er erbeutete rund 200 Euro Bargeld.

In Wels Ladendieb verhaftet

Einem aufmerksamen Detektiv ist es zu danken, dass ein Ladendieb überführt werden konnte. Er erkannte Freitagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Bäckergasse einen Dieb wieder. Der Verdächtige soll ein Parfum gestohlen haben. Durch die Videoüberwachung des Geschäftes konnte dem 33-jährigen Welser auch ein Ladendiebstahl am 19. Dezember nachgewiesen werden.

Bei der Perlustrierung entdeckte die Polizei bei dem Ladendieb auch ein Klappmesser.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema